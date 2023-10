Avassalador! Palmeiras goleia São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (25), em partida válida pela 29ª do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o São Paulo no Allianz Parque, em uma goleada de 5 a 0. Com dois gols de Breno Lopes, de Piquerez, que também marcou duas vezes, e Marcos Rocha fechou o placar.

Verdão avassalador

O Verdão iniciou o jogo pressionando bastante e logo aos quatro minutos, abriu o placar com Richard Ríos, que apareceu livre para cabecear, mas foi anulado por impedimento, após checagem do VAR. Em mais uma bola pelo meio, Endrick achou Breno Lopes na velocidade, finalizando no canto para defesa segura de Rafael.

Aos 15, Mayke recebeu belo passe na direita, cruzou rasteira na segunda trave e Breno Lopes apareceu sem marcação para estufar a rede e abrir o placar no Allianz Parque

O tricolor conseguiu sua primeira chegada aos 20 , em uma falta bem próxima da grande área, mas James Rodriguez cobrou por cima do alvo. A equipe alviverde se manteve no ataque, Breno Lopes recebeu boa bola enfiada e tocou por cima do goleiro, ampliando para 2 a 0.

Com o jogo mais calmo, o time visitante partiu para o ataque com Lucas na ponta, mas o camisa 7 caiu, após sentir uma lesão e precisou ser substituído por Wellington Rato.

Depois de falta cobrada para área, a bola sobrou e ao dominar a bola, Zé Rafael foi empurrado e o pênalti foi marcado para o Palmeiras. Na cobrança, Piquerez bateu no canto esquerdo, Rafael ainda tocou na bola, mas foi parar no fundo do gol. Terminando o primeiro tempo com 3 a 0 para o Verdão.

Goleada alviverde

O time mandante voltou para segundo tempo com o mesmo modelo de jogo, logo no início Richard Ríos soltou uma bomba, que obrigou o goleiro adversário espalmar para escanteio.

Aos 16, Rafinha chegou forte em Breno Lopes e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso de campo, obrigando o treinador a mudar a tática da equipe.

O alviverde imponente chegou mais uma vez com Piquerez arriscando da intermediária, Rafael foi no cantinho para defender. E aos 40 minutos, em um cruzamento na segunda trave, Marcos Rocha apareceu sozinho para estufar a rede.

Em seguida, Piquerez recebeu e finalizou do meio da rua, acertando o ângulo de Rafael, marcando um golaço para decretar uma goleada histórica por 5 a 0, contra seu rival paulista.

Situação na tabela

Com esse triunfo, o Palmeiras subiu para a 3º posição com 50 pontos, já o São Paulo segue em 10° lugar com 38 pontos na tabela.

Próximos compromissos

O Verdão volta a campo no próximo sábado (28), contra o Bahia no Allianz Parque, às 19h. Enquanto o Tricolor Paulista vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR, no domingo (29), às 16h (horário de Brasília).