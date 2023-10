Após o Coritiba ser derrotado para o Santos, Thiago Kosloski se revolta: “Arbitragem desastrosa”

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (26), o Coritiba foi derrotado para o Santos, na Vila Belmiro. O autor do único gol do Coxa, foi do camisa 30, Robson. O volante e capitão da equipe Alviverde, Willian Farias, foi expulso ainda no primeiro tempo.

Após a derrota, o técnico Thiago Kosloski concedeu entrevista coletiva e logo de cara foi perguntado da atuação da arbitragem durante a partida. “Infelizmente hoje foi uma arbitragem desastrosa. Nas 16 rodadas, que eu fiz com a equipe, nós tivemos arbitragem ruins e que prejudicaram o Coritiba e infelizmente hoje foi a pior delas. O Willian Farias toma o cartão amarelo, ele como capitão da equipe tem o direito e o dever de falar com o arbitro e em nenhum momento ele foi desrespeitoso. O lance da expulsão, que nem falta foi, era uma falta questionável. Foi um lance capital, infelizmente o arbitro foi muito caseiro e prejudicou o Coritiba”.

Estratégia para a segunda etapa

“Com o Willian Farias expulso, a gente sabia que o Santos iria colocar mais um atacante ou um volante e jogar o Soteldo para a beirada e foi realmente o que ele fez. Então ele iria explorar as bolas aéreas, tanto que resultou na entrada do Furch. Então a entrada do Reinaldo foi para fazer uma linha de cinco e conter essas situações de bolas aéreas”, afirmou o comandante do Coxa.

“A questão da bola parada, a gente vem trabalhando bastante, vem mudando posicionamento, mas infelizmente como você (repórter) falou bem, a rotatividade dos jogadores, principalmente na defesa, atrapalhou um pouco, porque as vezes é colocado jogadores que não vem jogando tanto, como é o caso do Jean e o do próprio Reinaldo, que entrou hoje. Isso atrapalha, principalmente na conduta dos jogadores em bola parada”.

Ainda dá?

O Técnico Ricardo Kosloski foi questionado sobre a situação delicada que se encontra o Coritiba. “A gente sabia que oscilações poderiam acontecer. Infelizmente a fase é terrível, mas a gente precisa passar por esse atormento, seja ele brigando até o fim, jogo a jogo, como é o nosso pensamento. A gente sabe que a missão fica cada vez mais difícil, porque você perde pontos em casa e hoje você não ganha. 13 pontos é uma vantagem complicada de você tirar, nós não podemos mentir para os nossos torcedores e eles tem a consciência disso. Mas uma coisa que eu quero falar para os torcedores, é que a gente está lutando e principalmente que eu vejo um futuro muito bom para o Coritiba. Pode ser que a gente sangre agora, pode ser que aconteça uma possível queda, mas eu tenho certeza de que o clube vai se levantar mais forte e que os torcedores vão se orgulhar muito deste clube ainda”.

Vai continuar?

“Em relação a minha permanência, estou bem tranquilo. É uma situação que não me preocupa, hoje minha maior preocupação é fazer com que o Coritiba tenha os resultados que lhe interessa. Se amanhã ou depois eu tiver que sair, eu com certeza saio de cabeça erguida, pois eu tentei fazer o meu melhor e foi isso que eu prometi para a minha torcida. Tenho certeza de que o clube está vendo o trabalho e eu fico tranquilo em relação a isso”, concluiu o técnico da equipe Alviverde.

Sequência

O Coritiba volta a campo no próximo domingo (29), para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (horário de Brasília).