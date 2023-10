Alexandre Gallo reclama da arbitragem e diz que Santos fará representação na CBF

O Santos conseguiu conquistar a vitória diante do Coritiba, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), e assim saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Porém, o momento que era para ser de alegria, deu lugar a uma torta de climão com a arbitragem, que deixou a desejar.

Ainda no primeiro tempo, após o primeiro gol do Peixe, o árbitro assinalou um pênalti para o Coxa quando a bola escorregou no braço de Dodô, dentro da área. Mas, a gota d'água, veio na etapa final, quando o Santos já vencia por 2 a 1, e o VAR anulou um golaço de Marcos Leonardo por conta de um impedimento milimétrico.

Após o jogo, o coordenador técnico, Alexandre Gallo, se manifestou totalmente insatisfeito e disse que planeja tomar providências na CBF

"O Santos não consegue entender o que aconteceu em relação ao pênalti, em uma bola que estava saindo da área, com o atleta de costas. O Santos não aceita e não aceitará esse tipo de lance. Faremos uma representação na CBF sobre isso, nos custou muito. E também sobre a linha traçada no gol do Marcos Leonardo. O Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar sobre isso. Não aceitamos erro crasso neste momento, mesmo com o VAR", disse o dirigente após, literalmente, bater na mesa.

"Sempre respeitamos o VAR, vamos continuar respeitando, mas não vamos aceitar esse tipo de situação", acrescentou.

O próximo desafio do Santos será contra o Corinthians neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.