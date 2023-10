Santos sai do Z4 e se prepara para enfrentar o Corinthians em confronto direto

Após vitória na última quinta-feira (26) contra o Coritiba, na Vila Belmiro, o Santos respira ares mais aliviados na tabela do Brasileirão. A equipe chegou aos 33 pontos e saiu da zona de rebaixamento, empurrando Vasco e Goiás para dentro do Z4. O Peixe também interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas para Bragantino, jogando em casa e a histórica goleada diante do Internacional. Agora o Alvinegro Praiano terá um confronto direto contra o arquirrival Corinthians no domingo (29) na Neo Química Arena. Em caso de vitória, o Santos se afastará ainda mais da zona perigosa e se for derrotado, correrá o risco de retornar à degola.

O que esperar do clássico alvinegro?

O clássico entre Santos e Corinthians é centenário e grandes craques já vestiram as gloriosas camisas de ambos os clubes, como o saudoso e inigualável Rei Pelé. No histórico geral do confronto, o Timão leva a melhor no número de vitórias. Em 348 jogos foram 137 triunfos contra 111 do Peixe, além de 101 empates. O Santos também tem desvantagem jogando em Itaquera, na qual o clube ganhou apenas duas vezes em 18 jogos e foi derrotado em nove oportunidades. A última vez que o Peixão ganhou na Neo Química Arena foi em fevereiro de 2022, partida válida pelo Campeonato Paulista, com dois gols de Marcos Leonardo o Peixe venceu de virada pelo placar de 2 a 1.

O primeiro triunfo alvinegro na casa dos corinthianos foi na Copa do Brasil de 2015, na ocasião a partida também terminou em 2 a 1 para o Santos. Gabigol e Ricardo Oliveira marcaram os tentos do Peixão no embate. A missão do Santos nesse confronto é simples e objetiva, ganhar para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento e evitar a queda inédita de divisão na história do clube. Além disso, em caso de vitória, o Peixe irá ultrapassar o rival e colocá-lo na região de risco novamente.