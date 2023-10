Marcelo revela papo com equipe após vitória do Santos sobre Coritiba : "Era pra esquecer"

Na noite desta quinta-feira (26), o Santos venceu o Coritiba na Vila Belmiro pelo placar de 2 a 1, tendo seus gols marcados por Joaquim e Marcos Leonardo, com esta vitória, o clima presente no CT Rei Pelé foi amenizado, por conta da goleada histórica sofrida pelo peixe na última partida, tendo sido derrotado pelo Internacional por 7 a 1.

Passado fica para trás

O treinador Marcelo Fernandes falou um pouco após o duelo com o coxa, sobre a conversa que ele teve com os seus jogadores após o último confronto, alegando ter colocado ao máximo na cabeça de seus atletas que não haveria tempo para lamentações, tendo em vista a atual fase vivida pelo clube, e também que o placar em si não mudaria em nada o fato que o clube perdeu três pontos na competição, independentemente de ter sido sete ou se fosse apenas pelo placar mínimo.

"A conversa foi bem clara já na segunda-feira. Eu me reuni só com eles no auditório e falei para eles que nós não perdemos sete pontos. Perdemos três. Igual se fosse 1 a 0. Era para esquecer tudo, porque tínhamos quatro partidas muito boas para trás. Tínhamos de voltar ao rendimento que estávamos tendo. Foi o que não fizemos em Porto Alegre".

Soteldo e Vladimir

Foto : Divulgação/Santos

Marcelo também aproveitou para comentar um pouco a respeito de Vladimir e Soteldo, ambos jogadores do plantel santista que vêm recebendo uma onda de críticas vindas de seus torcedores, alegando falta de vontade e outros aspectos.

"O que fizeram com o Vladimir foi muita falta de respeito. De falar que foi afastado, que seria dispensado. O Vladimir tem oito troféus no clube. Eu sou campeão com ele. A gente pede um pouco mais de respeito com o profissional. Ninguém vai pegar bode expiatório. Vamos fazer o que é certo. O Vladimir só não atuou hoje porque teve um problema. Para o domingo ele volta para o banco de reservas, já aviso aqui. Ele é um excelente profissional, um excelente cara, que já deu muito por esse clube".

"O Soteldo está trabalhando demais. Está indo para a academia, voltando para treinar. Está feliz, com a filhinha nova aí. É um cara que está se dedicando muito ao clube, por tudo o que passou ainda. Foi muito fiel".

O Nove da amarelinha ?

Por parte dos que estavam atuando dentro das quatro linhas, o camisa 9 do Peixe e autor de um dos gols na vitória do Santos, Marcos Leonardo falou um pouco do difícil momento vivido pelo clube da baixada santista e também citou um objetivo de chegar a seleção principal e enfim vestir a tão desejada camisa 9 da amarelinha.

"Momento difícil que vivemos. A torcida está apoiando a gente do começo ao final, está com a gente, mostrando que vai até o final com a gente. Parabenizar a eles. A vitória é extremamente importante. A derrota no Sul foi difícil para o psicológico. Voltamos a vencer. Agora é o clássico. Vamos com tudo para a vitória"."Estou trabalhando para isso. É um dos meus objetivos vestir a 9 do Brasil jogando pelo Santos. Se Deus quiser posso estar na seleção principal".

Próximo Compromisso

O Peixe volta aos gramados no próximo domingo, em que fará um grande clássico contra o seu rival Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30. Em confronto válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, competição em que ambos os clubes paulistas brigam para escapar da zona de rebaixamento.