Criciúma passa por cima do Sampaio Corrêa e retorna ao G-4 da Série B

Em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B neste sábado (28), o Criciúma venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 no estádio Heriberto Hulse e dominará no G-4 da tabela de classificação.

Criciúma define a vitória no primeiro tempo

O Tigre começou pressionando o adversário desde o início para aproveitar o estádio lotado com o objetivo. A força ofensiva deu resultado logo aos 15', quando Hygor surgiu sozinho dentro da grande área e testou firme na segunda trave para concluir.

Na marca dos 35', Arilson recebeu na medida de Eder e acertou um grande chute rasteiro de fora da área para vencer o goleiro Luiz Daniel no canto direito, coroando a sua 100ª atuação com a camisa do Criciúma.

Aproveitando-se da fragilidade técnica do adversário, o Criciúma encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, a defesa do Sampaio Corrêa entregou a bola para Claudinho finalizar e construir o placar de 3 a 0.

Sampaio Corrêa troca goleiro após lesão

Na etapa complementar, o Criciúma seguiu pressionando o adversário por muito tempo mantendo a intensidade da etapa complementar. Além disso, o goleiro Luiz Daniel sentiu a coxa e foi substituído por Thiago Braga, em mais um problema para o Sampaio Corrêa.

A cadência do Tigre veio a partir de uma mudança tripla com as entradas de Marquinhos Gabriel, Felipe Vizeu e Miqueias, adotando sistema defensivo de 3-5-2 e trabalhando mais a posse de bola.

O quarto gol do Criciúma quase veio aos 37', depois que Felipe Vizeu perdeu uma chance inacreditável dentro da grande área.

Situação na tabela

Com a vitória, o Criciúma chegou a 57 pontos na tabela de classificação e ocupa no momento a quarta posição e fechará a rodada no G-4 caso o Juventude não vença o líder Vitória neste domingo (29). Por outro lado, o Sampaio Corrêa segue com 36 pontos, em 15º lugar, mas pode ser ultrapassado pela Chapecoense até o fim da rodada.

Sequência

O Criciúma volta a campo apenas no dia 7 de novembro diante do rebaixado ABC, novamente no Heriberto Hulse. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa terá compromisso no próximo sábado, dia 4 de novembro, contra o Ceará, em São Luís.