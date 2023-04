Marquinhos Gabriel brilha, Criciúma vence Ponte Preta e chega a seis pontos na Série B

Na noite desta sexta-feira (21), o Criciúma visitou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli pela segunda rodada da Série B e venceu. O Tigre fez o placar ainda na primeira etapa e terminou com 2 a 1 e soma seis pontos na tabela de classificação.

O Criciúma abriu o placar logo no início do primeiro tempo, na primeira grande chegada do Tigre. Aos 10, Marquinhos Gabriel recebeu na entrada da área e deu um belo passe para o lateral Marcelo Hermes. O jogador cabeceou cruzado, sem chances para o goleiro da Ponte Preta. Com requintes de crueldade, a bola ainda resvalou na trave antes de morrer nas redes.

A vantagem, entretanto, não durou nada. No minuto seguinte, a Macaca conseguiu chegar ao empate. Em escanteio fechado cobrado por Elvis, Jeh cabeceou e Gustavo fez grande defesa, mas no rebote, Matheus Jesus completou pro gol: 1 a 1.

Criciúma marca dois no primeiro tempo e define o placar

Depois do gol de empate, a Ponte ainda chegou com perigo outras duas vezes. Aos 18, Pablo Dyego perdeu grande chance. Já aos 23, foi a vez de Jeh finalizar pra fora. Antes disso, porém, aos 20, Eder forçou Caíque a espalmar.

Aos 26, Fabinho finalizou forte, mas parou novamente em Caíque. O gol viria cinco minutos depois, aos 31. Em nova assistência de Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus mandou uma pancada no canto para marcar 2 a 1.

Segundo tempo sem emoções é melhor para o Tigre, que assume a ponta

Na segunda etapa, Jeh mandou uma bola no travessão aos 11. Já aos 35, Eder tentou tocar por cima de Caíque, mas pegou mal na bola. Aos 42, foi a vez de Matheus Jesus tentar o empate. O atacante aproveitou a cabeçada de Eliel, mas Gustavo fez um milagre. E foi isso.

Sem muitas emoções na segunda etapa, o Criciúma aproveitou o placar dos primeiros 45 minutos para chegar aos seis pontos na Série B. A equipe do técnico Cláudio Tencati agora divide a liderança com o Botafogo-SP.

Ponte e Criciúma só retornam a campo no próximo fim de semana. Os catarinenses atuam em casa contra o Avaí, às 19h de sexta (28). Os paulistas, por sua vez, visitam a Chapecoense, às 17h, na Arena Condá no dia seguinte (28). Ambos os jogos válidos pela terceira rodada da Série B.