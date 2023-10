Novorizontino vence Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (27) o Novorizontino venceu Ponte Preta, por 2 a 0, no Estádio Jorjão, pela Série B do Brasileiro. Felipe Marques e Rômulo marcaram para o Tigre.

Sem gols

O jogo começou no Jorjão sem muita animação, sem perigos. Ponte Preta, teve até boas chances, mas não conseguia finalizá-las. Enquanto isso, o Novorizontino teve domínio na posse de bola, mas pouco conseguiu criar com o gramado encharcado. Aos 15, Roberto recebeu de Ligger, finta o marcador e cruza para a área. Rodolfo apareceu no primeiro pelos ares, se abaixa e cabeceia para fora, em grande chance do Tigre.

Na sequência, foi a vez da Macaca responder no ataque pela esquerda, em tentativa de cruzamento, mas a zaga do Novorizontino afastou. Na sobra, Léo Naldi finalizou colocado e a bola passou perto. Sem mudanças, a etapa inicial se findou no 0 a 0.

Tigre marca duas vezes

O jogo recomeçou com o técnico Eduardo Baptista fazendo suas mudanças, chamando Felipe Marques, Rômulo e Jenison pra jogo. Aos 9, Felipe Marques aproveitou sobra na área e bateu firme no canto para abrir o placar. O Tigre continuou em cima, e Willean Lepo quase marcou duas vezes. Aos 28, em cobrança de falta de Rômulo que desviou na barreira, ampliou a vantagem.

A Macaca foi acordando pouco a pouco, e chegou bem aos 35, em falta cobrada por Paulo Baya, mas não marcou. Já no fim, Caíque França evitou mais um gol do Novorizontino em finalização de Felipe Marques dentro da área, decretando vitória do Tigre no Jorjão.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Novorizontino vai a 56 pontos e assumiu provisoriamente o quarto lugar pelo número de vitórias. Enquanto isso, a Ponte, chega ao nono jogo consecutivo sem ganhar e corre o risco de entrar na degola, estacionado nos 35 pontos.

Próximos jogos

O Novorizontino volta a campo na quarta-feira (1°), quando encara o Atlético-GO, fora de casa, às 20h. Já o próximo compromisso da Ponte será no sábado (4), contra o Avaí, às 17h, no Majestoso.