Sonhando com o acesso, Novorizontino recebe Ponte Preta na Série B

Em duelo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Novorizontino recebe a Ponte Preta, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, nesta sexta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília).

As equipes vivem momentos opostos na temporada. Apesar dos últimos resultados, o Novorizontino ainda sonha com o acesso à Série A, pois ocupa a 7ª posição na tabela, com 53 pontos, 3 atrás do Juventude, primeiro time no G-4. Nas últimas dez partidas, o Tigre venceu somente três, estando com um jejum de quatro partidas sem vitórias.

Já a Ponte, está lutando contra o rebaixamento à Série C. Com 35 pontos, a Macaca ocupa a 16ª posição e só possuo dois pontos de vantagem para a Chapecoense, primeira equipe no Z-4. A equipe de Campinas venceu um único jogo dentre suas últimas dez partidas. A última vitória foi em 25 de agosto, contra o Londrina.

Reencontro

As equipes do interior de São Paulo são velhas conhecidas, afinal, já se enfrentaram quatro vezes somente esse ano. Na primeira fase do Paulista A2, o Novorizontino venceu por 3 a 0. Porém, ambas as equipes chegaram na final da competição, garantindo o acesso na elite do futebol paulista. Na decisão, foram dois empates, 1 a 1 e 0 a 0, com a Macaca vencendo nos pênaltis e ficando com a taça.

No primeiro turno da Série B, vitória da Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas.

No histórico do confronto, a vantagem é do Tigre. Em 13 embates, foram quatro vitórias do Novorizontino, contra 3 da Ponte, além de seis empates.

Prováveis escalações

Novorizontino

Eduardo Baptista não contará com Raul Prata, Léo Tocantins, Bruno Silva e Bryan Borges, lesionados. Com isso, deverá repetir a escalação que foi utilizada na rodada passada, contra o Botafogo-SP.

Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo.

Ponte Preta

João Brigatti não conta com Maílton e e Mateus Silva, por suspensão e lesão, respectivamente. Com isso, deve ir a campo com a seguinte formação:

Caíque França, Weverton, Fábio Sanches, Edson e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Felipinho e Gabriel Santiago (Pablo Dyego); Eliel e Jeh.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Quarto árbitro: Pablo Rodrigo Soares de Oliveira (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP) - FIFA