Com gol de Felipe Marques, Novorizontino vence ABC e assume vice-liderança da Série B

Na noite deste sábado (3), o Novorizontino venceu o ABC, por 1 a 0, pela Série B, do Campeonato Brasileiro, no Frasqueirão, em Natal. Felipe Marques anotou o gol do jogo no Rio Grande do Norte.

Sem emoção e sem gols

O jogo começou sem muita emoção no Frasqueirão, ambas equipes não criaram chances claras. O ABC chegou tentando sair no contra-ataque. Felipe Garcia recebeu entre os zagueiros e, fora da área, foi derrubado por Jordi, que chegou no carrinho. O goleiro do Novorizontino foi expulso direto pelo árbitro, entretanto, após intervenção do VAR, o juiz voltou atrás e advertiu com o cartão amarelo. Mesmo assim, Jordi teve que ser substituído, pois no choque com o atacante acabou levando a pior.

Pouco a pouco, o Novorizontino conseguiu se mostrar na partida, nas com dificuldade de se infiltrar no meio adversário. A equipe Paulista só chegou com perigo em bola parada, com Raul Prata que cobrou a falta no ângulo e Simão foi lá no segundo poste para impedir o tento. Na reta final, nada mudou, as duas equipes falharam na finalização.

Novorizontino vence

A partida recomeçou com ABC mostrando para que veio, e quase abriu o marcador numa cabeçada de Habraão defendida por Georgemy. Já o Novorizontino se encontrava totalmente perdido, e não conseguia manter a posse da bola.

Aos 20, Ronaldo desceu pela direita, mandou firme e o goleiro Simão defendeu. Mas, na sobra, os dois zagueiros batem cabeça de forma bisonha, e Felipe Marques, que havia acabado de entrar, abre o placar para o Tigre.

Atrás no marcador, o ABC mostrou seu desespero, enquanto o time paulista mantinha a bola no pé e administrava a vantagem. Na reta final, os Paulistas quase ampliaram, com Léo Tocantins, que acertou a trave, decretando vitória por 1 a 0.

Mas e como fica?

Com o resultado, o time de Novo Horizonte pulou para segunda posição. Já o AVC se afundou ainda mais na lanterna da Segundona.

Próximos jogos

O ABC voltará a campo na próxima terça- feira (6), quando visitará a Ponte Preta, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Por sua vez, o Novorizontino se preparará para receber o Guarani, às 19h da quarta-feira (7), no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo.