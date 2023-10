Tinga ressalta campanha do Fortaleza na Sul-Americana e lamenta 'detalhes'

O Fortaleza chegou perto de conquistar o seu primeiro título da Copa Sul-Americana neste sábado (28), mas acabou sendo derrotado nos pênaltis pela LDU, em decisão ocorrida no Uruguai, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

No entanto, a tônica das entrevistas pós-jogo consistiu principalmente em ressaltar os méritos da campanha nesta temporada da Sul-Americana e no Brasileirão. Tinga, um dos líderes do elenco, disse que sente orgulho do vice-campeonato e lamentou os detalhes que separaram o Fortaleza do título.

"Estou muito orgulhoso do meu grupo, por tudo que conquistamos. Pênalti é detalhe, fizemos um grande jogo, duas, três oportunidades claras que não convertemos. O adversário é qualificado e tradicional. Seguramos até os pênaltis, e pênalti requer um pouco de calma, tranquilidade e eficiência. Vamos levantar a cabeça, temos que ficar felizes e pensar no Brasileirão."

O vice-campeonato do Fortaleza no Uruguai representou a melhor campanha da história do clube em uma competição e faz parte do processo de ascensão do clube no cenário do futebol brasileiro e internacional.

"O Fortaleza se tornou um protagonista, pois tem ambição de estar na Sul-Americana e na Libertadores no próximo ano. O clube está crescendo ainda mais. Não conquistamos o título, mas precisamos erguer a cabeça, nada está perdido."

A conquista esteve realmente próxima, mas o goleiro Domínguez fez três defesas durante a decisão por pênaltis e evitou a conquista inédita do Leão do Pici.

Sem a conquista continental, o Fortaleza agora volta suas atenções para o Brasileirão Série A. Praticamente garantido na próxima edição da Sul-Americana, o Leão terá como principal objetivo buscar uma vaga na próxima Libertadores através do Brasileirão.

Próximo jogo

O próximo desafio será na quarta-feira, dia 1º de novembro, em um duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30 pelo horário de Brasília. No momento, o Leão ocupa a 9ª colocação, com 42 pontos conquistados. O Grêmio, com 50 pontos, está na quarta posição na tabela.