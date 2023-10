Após vitória, Felipão manda recado para torcida do Atlético: "Calma que estamos trabalhando sério"

Fora de casa, o Atlético Mineiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de pênalti de Hulk e um de Igor Gomes. Após o jogo, Felipão abriu a entrevista coletiva dando um recado aos torcedores, principalmente pelas cobranças feitas à equipe após a derrota na Arena MRV por 1 a 0 para o Cruzeiro.

"Não fizemos muita coisa. Conversamos, treinamos o que foi possível e viemos. Estamos buscando uma posição no campeonato. Para que a torcida entenda de uma vez por todas que não é assim. Não se joga da noite para o dia. Tenham calma, estamos trabalhando seriamente. Hoje tínhamos quatro jogadores juniores no banco. Não critiquem nossa equipe nos primeiros minutos, pensando que devemos marcar um gol logo no começo da partida, porque não é assim. Se quiserem entender, que entendam; se não quiserem, que não entendam."

"Não adianta atirar pedras. Será assim até o final, lutando por nossa posição. Um dia estamos um pouco melhores, outro piores. Um dia uma substituição funciona, no outro não. É assim. Se quiserem entender, que entendam; se não quiserem, que não entendam."

Fala, Hulk!

O autor do primeiro gol também fez algumas declarações após a vitória. O camisa 7 concedeu uma entrevista após o confronto com o vice-líder e, aliviado com os três pontos, destacou a pressão sofrida pela equipe após a derrota no clássico.

"Estou feliz por ter voltado a vencer. Eram dez finais, e agora são nove. A cada ponto conquistado, nos aproximamos do objetivo que é a Libertadores. Sofremos uma grande pressão nos últimos dias. As cobranças são intensas, mas se soubermos lidar com isso, teremos uma grande chance de conquistar os seis pontos em casa. Conto com o apoio de nossa torcida, a Massa."

Próximos jogos

Os dois próximos confrontos do Alvinegro serão na Arena MRV. O primeiro deles, no sábado (28), será contra o Fluminense e está marcado para as 21h (horário de Brasília). O outro, na quarta-feira (1), será contra o Fortaleza, a partir das 21h30.