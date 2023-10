Mendoza empata clássico para o Santos nos acréscimos e destaca: "Queríamos os três pontos"

Em noite de clássico Alvinegro, neste domingo (29), Corinthians e Santos se enfrentaram na Neo Química Arena, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos foi a campo sabendo que precisava dos três pontos, mas com a força do Corinthians jogando em seus domínios, terminou a primeira etapa sem finalizar uma vez sequer na meta defensiva de Cássio. Dito isto, o Timão pressionou boa parte do tempo e somente não saiu do zero devido as excelentes defesas do goleiro João Paulo.

Na segunda etapa, em jogo mais equilibrado, o Santos começou a trabalhar mais a bola, buscando encontrar espaço para criação de oportunidades. Porém, quando o time estava melhorando, em jogada bizarra, Jean Lucas tentou afastar a bola da sua área e chutou contra o próprio gol, para delírio do time de Itaquera.

Buscando ser mais efetivo e ainda não contente com o desempenho da equipe, Marcelo Fernandes mexeu no time abrindo mão de Marcos Leonardo e Rodrigo Fernandez, para a entrada do atacante Furch e o velocista Mendoza.

"Viemos de um jogo muito pegado contra o Coritiba, fez 48 horas ontem a noite e viemos para um jogo muito pegado, onde a equipe correu muito. As trocas com certeza seriam necessárias, e foram. Quem entrou foi muito bem, assim como aqueles que viraram para o segundo tempo, todos foram muito bem." Disse o treinador Marcelo Fernandes.

Pênalti Polêmico

O time da Vila foi para o tudo ou nada, tendo em vista que a derrota deixaria a equipe em condições ruins na competição. Foi então, nos minutos finais da partida, Soteldo fez grande jogada individual e foi derrubado por Bruno Mendez dentro da grande área. No campo, Daronco não marcou nada, mas o VAR entrou em ação sugerindo a revisão da jogada. Em meio a vaias dos torcedores Corinthianos, o árbitro voltou atrás em sua decisão e resolveu marcar o pênalti para a equipe Santista.

A decisão gerou revolta por parte do time do Corinthians, alegando que Soteldo teria "cavado" a penalidade. O técnico Santista falou sobre o assunto em sua coletiva e também destacou a luta do Santos contra o rebaixamento.

"Não tenho dúvida nenhuma, o pênalti foi muito bem marcado. Eu não faço contas, é jogo a jogo, ainda temos oito rodadas, a próxima é contra o Flamengo e sabemos que está em nossas mãos. Os meninos estão fazendo de tudo, foi um ponto importantíssimo."

Mendoza foi o escolhido para a cobrança, e com uma bomba no meio gol, empatou a partida. O atacante falou sobre a partida e afirmou o quanto sua equipe desejava os três pontos.

"Não é justo, nós queríamos três pontos. No intervalo falamos que nosso futebol estava abaixo. No segundo, por mais que eles tiveram oportunidades, nós criamos, jogamos mais. Ficamos tristes porque queríamos os três pontos. Agora é focar no próximo, temos mais batalhas pela frente.", disse o autor do gol.

Anote na agenda!

Com o empate, o Santos continua fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, somando 34 pontos. Agora, se prepara para o complicado duelo contra o Flamengo, na quarta-feira (1), no estádio do Maracanã.