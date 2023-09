Arthur Elias substitui Pia e anuncia convocação da Seleção Brasileira com volta de Cristiane

A CBF anunciou o substituto de Pia Sundhage, desligada na última quarta-feira (30) , para comandar a Seleção Brasileira: Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians, com quatro títulos do Campeonato Brasileiro e bicampeonato da Libertadores. O técnico terá como desafio os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como também a Copa do Mundo Feminina, de 2027.

"É um sonho realizado. Tenho certeza de que em pouco tempo vamos mudar a realidade do futebol feminino no país. A minha missão é trazer resultado já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial, esse é o nosso objetivo", disse o novo comandante da camisa Canarinho.

Visando a próxima Data Fifa, Arthur Elias fez sua primeira convocação de 30 jogadoras. A grande novidade fica no retorno de Cristiane. A atacante, apesar de viver bom momento pelo Santos, era preterida na Era Pia. A rainha Marta também aparece na lista. O técnico acredita que as jogadoras poderão contribuir e que seleção é quem está no melhor momento.

"Eu vejo que elas (Marta e Cristiane) ainda têm muito a contribuir com a seleção. Pra mim, é muito merecido pelo que a Cristiane fez ano passado e o que vem fazendo. As portas vão estar sempre abertas. Seleção pra mim é sempre quem está melhor no momento".

Convocação

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviaria), Camila (Santos) e Kemelli (Corinthians)

Zagueiras: Rafaelle (Orlando Pride), Tainara (Bayern de Munique), Kethlen (Real Madrid) e Antônia (Levante)

Laterais: Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Katiuscia (Corinthians) e Bruninha (Gotham FC)

Meias: Ary Borges (Racing Louisville), Luana (Corinthians), Duda (Corinthians), Angelina (OL Reign), Ana Vitória (PSG) e Brena (Santos)

Atacantes: Kerolin (North Carolina Courage), Debinha (Kansas City), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Manchester United), Nicole (Benfica), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Eudimilla (Ferroviária), Amanda (Palmeiras), Adriana (Orlando Pride), Marta (Orlando Pride) e Cristiane (Santos)

Nada de jogos

O Brasil não irá enfrentar nenhum adversário nesse período. A seleção vai utilizar o período para treinar na Granja Comary.

"Em relação à Data Fifa, isso não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas Datas Fifa, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento", finalizou Arthur Elias.