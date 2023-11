"A gente tem que exaltar o comprometimento", enfatiza Rogério Ceni após triunfo do Bahia

Nesta terça-feira (31), o Bahia venceu o Fluminense, por 1 a 0, em partida válida pela 31ª rodada, no Brasileirão, na Fonte Nova. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni admitiu que o Tricolor baiano teve dificuldades e cometeu muitos erros, mas preferiu ressaltar os pontos positivos de sua equipe.

"Concordo que no primeiro tempo, principalmente, tivemos momentos abaixo do Fluminense, que finalizou mais, teve controle de jogo melhor, característica deles, apesar de ter algumas trocas. Tem jogadores de muita qualidade, jogam juntos há tempos. Mas o time competiu, teve momentos bons, final do primeiro tempo reagiu bem. Sofreu mais e fez o gol aos 40 do primeiro tempo", começou Ceni.

"Bahia, vem de jogos consecutivos, viagens, domingo era pra chegar às 13h aqui, chegamos às 18h. Só tivemos a segunda para recuperar os jogadores e jogar hoje, ou seja, a gente tem que exaltar o comprometimento, a luta de todos. E como característica de jogo, vamos precisar de tempo para evoluir e não sei se esse ano vamos conseguir evoluir tanto como os críticos em geral esperam", concluiu o treinador tricolor.

Ceni também disse que o Bahia não teve postura mais recuada e explicou que será muito difícil ver o Tricolor baiano vencer jogos com facilidade neste Campeonato Brasileiro.

"Não vejo isso, posse de bola bem parecida. Quando se está à frente do placar, contra um time que tem qualidade, Alexander é bom jogador, Thiago Santos jogou em tantos times bons no país, David Braz. O treinador deles é da Seleção Brasileira, Xerém revela bons garotos", disse Ceni.

Com a vitória, o Bahia chegou a 37 pontos e se afastou do Z-4, pulando para a 13ª posição. O Tricolor baiano entra em campo no sábado (4) contra o Grêmio, às 19h30, na Arena do Grêmio. A partida vale pela 32ª rodada do Brasileirão.