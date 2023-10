Bragantino recebe Fluminense em disputa na parte de cima da tabela

O Bragantino recebe o Fluminense no sábado (22) às 18h30, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid. O Massa Bruta, que é o segundo colocado na competição, entra em campo para tentar diminuir a diferença de pontos em relação ao líder, Botafogo. Já o Fluminense joga para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Como chega o Bragantino

O time mandante, que é vice-lider do campeonato, chega embalado com uma sequência de oito jogos invicto. Na última partida pelo Brasileirão, o Bragantino venceu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 1, com dois gols do Eduardo Sasha e um do Eric.

O zagueiro Léo Ortiz marcou contra descontando para o Peixe. Para o duelo deste sábado, o treinador Pedro Caixinha terá o retorno do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão, e de Andrés Hurtado e Léo Realpe, que estavam servindo as suas respectivas seleções. Em contrapartida, o comandante não contará com Luan Cândido, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Fluminense

O time carioca, que é o nono colocado do campeonato, apesar de estar classificado para a final da Libertadores, não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. No último duelo da equipe pelo Brasileirão, o time enfrentou o Corinthians no Maracanã, o jogo acabou empatado em 3 a 3.

Na ocasião, os comandados de Fernando Diniz buscaram o empate na etapa complementar, o primeiro tempo acabou 3 a 1 para o time de São Paulo. Para o próximo confronto, Fernando Diniz tem alguns desfalques: Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo e Lima estão suspensos; Nino, Jorge e Gustavo Apis estão lesionados; John Kennedy está com um quadro de virose e é dúvida.

Ficha técnica

Bragantino x Fluminense

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Data e horário: sábado, 22/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Onde Assistir: Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino - Técnico: Pedro Caixinha

Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Leo Realpe e Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista e Matheus Gonçalves; Vitinho e Eduardo Sasha.

Desfalque: Luan Cândido (suspenso)

Fluminense - Técnico: Fernando Diniz

Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno (John Kennedy), Arias e Cano.

Desfalques: Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo e Lima (suspensos); Nino, Jorge e Gustavo Apis (lesionados)

Dúvida: John Kennedy