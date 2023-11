Bahia resolve jogo no primeiro tempo e bate reservas do Fluminense na Fonte Nova

Em jogo disputado, o Bahia resolveu o jogo no primeiro tempo e venceu os reservas do Fluminense por 1 a 0 na última terça-feira (31), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everaldo marcou o gol para o Tricolor de Aço.

Com a vitória, o Bahia subiu para a 13ª posição, somou 37 pontos e acumulou vantagem para se afastar da zona de rebaixamento. Com a cabeça na Libertadores, o Fluminense sofreu a segunda derrota seguida, mas permaneceu na oitava posição, com 45 pontos.

Bahia e Fluminense disputam no primeiro tempo, mas Tricolor de Aço abre vantagem

Mesmo com o time reserva na Arena Fonte Nova, o Fluminense tentou surpreender o Bahia com longos lançamentos para acionar rapidamente o ataque. Em duas boas oportunidades, o Tricolor das Laranjeiras chutou a bola no travessão com Giovanni e Leo Fernández.

Por outro lado, o Bahia com a equipe titular pressionou também o goleiro Vitor Eudes e conseguiu marcar o seu gol. Apenas aos 38 minutos da primeira etapa, Everaldo balançou a rede de cabeça após o cruzamento fechado do lateral-esquerdo Camilo Cándido.

Aos 45 minutos, Biel recebeu o passe de cabeça de Everaldo dentro da área e tentou fazer o segundo gol do Bahia. Vitor Eudes, por sua vez, se antecipou, fechou o espaço e fez grande defesa.

Bahia segura vantagem no segundo tempo

As equipes retornaram para a etapa final, mas não balançam a rede. O Bahia segurou a vantagem, não ameaçou tanto o gol de Vitor Eudes e gostou do placar magro. O Fluminense, por sua vez, modificou quase todo o ataque, mas as mudanças não surtiram efeito.

A única boa chance do Tricolor das Laranjeiras foi na finalização de Isaac nos acréscimos aos 49 minutos. Na jogada, o meio-campista de Xerém fez boa jogada individual pela esquerda, driblou a marcação do Tricolor de Aço e finalizou. A bola saiu por cima do gol de Marcos Felipe e foi para fora.

Próximo jogo

No próximo sábado (4), o Bahia visita o Grêmio, na Arena, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense só volta a disputar o Brasileirão no dia 8 de novembro, contra o Internacional, às 19h, no Beira-Rio. No dia 4, o Tricolor das Laranjeiras disputa a final da Libertadores contra o Boca Juniors, da Argentina, às 17h, no Maracanã.