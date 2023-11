Atlético-MG vence Fortaleza com dois gols de Paulinho e entra no G-4 do Brasileirão

Nesta quarta-feira (1), o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1 na Arena MRV em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Paulinho definiu a vitória do Galo com dois gols e Hulk concluiu o resultado no segundo tempo, enquanto Martín Lucero foi o autor do gol do Fortaleza.

Atlético-MG começa melhor, mas Fortaleza cresce e busca empate

A etapa inicial na Arena MRV foi morna com ligeira vantagem do Atlético-MG em relação ao adversário, controlando mais a posse de bola e buscando rapidamente a abertura do placar. Aos 15', Rubens recebeu de Paulinho no bico esquerdo da área e cruzou na medida para o artilheiro escorar no fundo da rede.

Na sequência do primeiro tempo, o Galo não conseguiu mais finalizar com perigo e o Fortaleza cresceu aos poucos chegando mais ao campo ofensivo, achando espaços e pressionando na reta final.

Aos 38', Pochettino surgiu livre pelo lado esquerdo e escapou bem da marcação de Saravia para cruzar e achar Thiago Galhardo com liberdade, mas o atacante chutou sem força e Éverson defendeu em cima da linha.

Com mais espaço no campo ofensivo, o Fortaleza buscou o empate aos 43' do primeiro tempo. Escobar desarmou Zaracho no meio-campo e Luceno recebeu para avançar com liberdade para o meio. Mesmo em superioridade numérica contra a defesa, optou pela finalização de fora da área e buscou o empate.

Paulinho e Hulk definem vitória do Galo

O Galo começou trocando passes no segundo tempo buscando abrir espaços na defesa adversária com mais posse de bola, estratégia que resultou no segundo gol do artilheiro da Arena MRV na mesma noite.

Aos 10', Hulk acertou toque de letra e arrancou em velocidade para receber lançamento de Zaracho. O atacante usou a força e a explosão para deixar Benevenuto para trás e invadiu a grande área para tocar na saída de João Ricardo. Paulinho chutou entre as pernas de Tinga e deixou o Galo novamente em vantagem.

Este gol desestabilizou o Fortaleza pois Escobar cometeu pênalti logo na sequência. Saravia recebeu de Zaracho pelo lado direito da área e foi atingido na parte de trás da coxa. Com muita tranquilidade, Hulk deslocou João Ricardo e bateu de chapa no canto direito.

Mesmo em desvantagem, o Fortaleza seguiu priorizando a estratégia de arrancar em velocidade nos contragolpes e quase descontou aos 38' depois que Dudu fez ultrapassagem pela direita e recebeu de Figueiredo para cruzar na medida buscando Lucero, mas o movimento de chute de voleio saiu torto.

Na reta final, o Fortaleza teve a sua última chance de marcar em grande jogada de Marinho pelo meio acionando Lucero. O centroavante tentou a devolução ao invés de finalizar e errou o passa, sendo flagrado em posição irregular.

Tabela

Com a vitória, o Atlético-MG chegou a 52 pontos e assumiu a 4ª posição na tabela do Brasileirão, enquanto o Fortaleza seguiu com 42 pontos, em 9º lugar.

Sequência

Na próxima rodada, o Atlético-MG visitará o América neste sábado (4) na Arena Independência, enquanto o Fortaelza terá pela frente o Flamengo no domingo (5), na Arena Castelão.