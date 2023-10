Com dois gols de Paulinho, Atlético-MG vence Fluminense e embola briga por Libertadores

Com gols de Paulinho, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (28), na Arena MRV., em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Galo entrou de vez na briga pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Sem gols

O jogo começou um pouco morno, mas aos poucos foi se tornando quente e eletrizante. O Galo teve mais iniciativa, domínio e criou as melhores chances. Na melhor delas, Hulk acertou a trave. Aos 14 minutos, John Kennedy recebeu na entrada da área, tentou girar, mas foi desarmado por Arana. Na sequência, Rubens roubou a bola de Guga e encontrou Hulk na área.

O camisa sete chutou forte, e a bola explodiu na trave. Enquanto isso, o Fluzão tentava arquitetar uma reação e teve algumas chances, incluindo as melhores com Guga, que acertou o travessão inadvertidamente após um cruzamento da direita, e com John Kennedy, após uma bela jogada individual. Sem mudanças, as equipes foram para o intervalo com o placar em branco.

Galo marca duas vezes

A etapa final começou mais animada, com o Galo mostrando determinação e criando boas chances. Aos 16 minutos, Hulk fez uma boa jogada pela direita e cruzou. Jemerson cabeceou, a bola bateu em Guga e sobrou na medida para Paulinho, que mandou no cantinho e marcou para o Galo.

Logo depois, Zaracho ganhou uma dividida no alto com André, ficou com a bola e encontrou Paulinho livre na área. O atacante tocou na saída de Fábio e ampliou a vantagem. Na reta final, o Flu teve uma grande oportunidade de diminuir o placar, no fim do jogo, com John Kennedy, mas Everton fez uma defesa espetacular e evitou o gol de honra.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Atlético-MG soma 49 pontos, e se encontra na sexta colocação. Já o Fluminense, com 45 pontos, está na oitava colocação.

Próximos jogos

Os cariocas terão mais um compromisso antes da final da Libertadores. Nesta terça-feira (31), o Fluminense visita o Bahia às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (1°), às 20h, na Arena MRV.