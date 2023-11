Policia Civil abre investigação para apurar possível lavagem de dinheiro no Corinthians

A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu, em setembro, um inquérito para investigar um suposto caso de lavagem de dinheiro no Corinthians. Entre os investigados, estão Duílio Monteiro Alves, atual presidente do Clube, o ex-presidente Andrés Sanchez, o candidato a presidente do clube na eleição de outubro, André Luiz de Oliveira, conhecido popularmente como André Negão, o conselheiro do Clube Manoel Ramos Evangelista, conhecido popularmente como Mané da Carne, e o empresário Fernando Garcia.

O caso criminal foi aberto após pedido do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) receber ao longo dos últimos meses três denúncias anônimas relativas a caso de lavagem de dinheiro no clube do Parque São Jorge.

As informações passadas pelos denunciantes eram afirmações de que o grupo citado estaria realizando transações financeiras fraudulentas envolvendo transações de jogadores e contratos de patrocínios.

O principal objetivo do inquérito aberto será a verificação das denúncias e assim saber se a denúncia de lavagem de dinheiro é real e se eles estão ou estariam usando recursos financeiros da instituição para fins particulares. Vale salientar que a notícia foi divulgada pelos jornalistas Diego Garcia e Ricardo Perrone, do UOL.

O Corinthians, logo que ficou sabendo que a denúncia tinha sido noticiada, se posicionou por meio de nota oficial.

Veja abaixo a nota do clube:

"Pessoas inescrupulosas novamente se utilizam do anonimato para tentar, caluniosamente, envolver o clube e terceiros em investigações. Há pouco tempo também assim agiram de forma similar, mas, como só poderia ser, essa apócrifa denúncia, sem amparo, foi sumariamente arquivada. Agora, por ser mera repetição e diante da absoluta falta de justa causa, novamente também será arquivada. Estamos, porém, solicitando investigação policial para tentar descobrir quem fez a denúncia caluniosa e falsa comunicação de crime e quais são seus reais motivos, justamente para que seja(m) corretamente e devidamente responsabilizado(s)", informou o clube alvinegro.