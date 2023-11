Eduardo Coudet avalia empate do Internacional contra o América-MG: "Perdemos dois pontos em casa"

Internacional e América-MG se enfrentaram no Estádio do Beira-Rio na noite da última quarta-feira (01), em encontro válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado saiu na frente com Enner Valencia, mas Marlon descontou para o Coelho e o duelo terminou empatado por 1 a 1.

O resultado fez com que o Inter caísse para a 13ª posição, com 39 pontos somados ao longo da competição. Com a vitória momentânea ainda na primeira etapa, os gaúchos ocupavam o 10º lugar.

Após o apito final da partida realizada no Rio Grande do Sul, Eduardo Coudet, técnico do Internacional, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o amargo placar, que afastou o Clube do Povo da parte de cima da tabela.

Fala, hermano...

"Não jogamos como normalmente fazemos, com fluidez. Sinto que no primeiro tempo poderíamos ter matado o jogo (...) Chutaram ao gol e entrou aonde entrou, com um canhoto chutando de direita. Evidentemente não estamos acompanhando a sorte. Mas, sei reconhecer que é um futebol que não estávamos acostumados a jogar", comentou o comandante argentino sobre o placar diante do Coelho.

"Eu falei no intervalo com os jogadores, que quando tem a possibilidade tem que matar. Tivemos acho que três chances no início, e no segundo tempo também para matar outra vez, e não acertamos, terminamos perdendo dois pontos em casa", disse o treinador.

"Sempre falo que o grupo é muito bom (...) Mas sim, entrosamos um 11 de uma maneira, que evidentemente depois, quando faltam muitas peças, perdemos o sentido. Claro, para isso trabalhamos, para tentar não sentir isso, mas é o que está acontecendo, não estou contando nada diferente do que está acontecendo", respondeu o treinador do Inter sobre os desfalques no elenco.

Coude também não poupou os jogadores de críticas na partida: "Não gostei de como jogamos hoje (...). Temos que concentrar e tentar retomar o caminho que vinha acontecendo, não faz muito tempo, estamos falando de uma semana atrás contra o Vasco. Os últimos dois jogos, com os resultados, e com algumas coisas que aconteceram, não é bom".

Agenda colorada

O Internacional volta a campo no próximo domingo (06), às 16h (horário de Brasília). A partida em questão será contra longe dos domínios gaúchos, em duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão.