Valencia marca, Marlon faz golaço e Internacional e América-MG ficam no empate pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (01), Internacional e América-MG mediram forças no Estádio Beira-Rio em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado abriu o placar com o atacante Enner Valencia, mas Marlon fez o gol de empate para deixar tudo igual, 1 a 1.

Com o empate em casa, os comandados de Eduardo Coudet caíram para a 13ª posição, tendo somado 39 pontos. Por sua vez, o Coelho, treinado por Fabián Bustos, segue na lanterna da competição com apenas 20 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Logo aos 14 minutos da etapa inicial, Enner Valencia tirou o zero do marcador. O lateral-esquerdo colombiano Nico Hernández carregou pelo meio e alçou a bola na área, buscando o camisa 13, que apenas desviou de cabeça para balançar as redes, 1 a 0 a favor do Colorado.

Com 34 minutos, o Inter desceu com perigo pelo flanco esquerdo com Wanderson, que chegou até a linha de fundo e efetuou um cruzamento, que por pouco não morreu dentro do gol. A chance criada só não se transformou em tento gaúcho por conta da defesa de Jori, que evitou o perigo.

Segundo tempo, obra de arte

Quando o cronometro apontou o minuto 16 da metade final de jogo, o Inter por pouco não ampliou o resultado. Wanderson carregou a bola e apenas rolou para Aránguiz, que arriscou de fora da área. A tentativa desviou na zaga rival e ia matando o arqueiro adversário. No entanto, a finalização foi para fora.

Aos 29 minutos, Marlon assinou uma pintura em solo gaúcho para deixar tudo igual. O lateral-esquerdo do Coelho, colocou efeito na bola com a perna direita e mandou para a rede, sem chance para Rochet, 1 a 1. Após o tento do América-MG o jogo ficou morno e poucas ações ofensivas foram realizadas por ambas as equipes.

Fique de olho no calendário, torcedor!

O Internacional volta a campo no próximo domingo (05). O compromisso em questão será fora de casa, contra o Cruzeiro. A bola rolará a partir das 16h (horário de Brasília).

Pelo outro lado, o América receberá o rival Atlético-MG no Estádio Municipal Parque do Sabiá. O clássico das multidões está marcado para iniciar às 19h30.