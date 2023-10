Em jogo cheio de gols e expulsão polêmica, Internacional é derrotado e Coudet afirma: "Precisamos melhorar"

No fim da tarde deste domingo (28), o Internacional recebeu no Beira-Rio, a equipe do Coritiba, em jogo que representava a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um desfecho emocionante, a partida teve destaque de muitos gols, pênaltis marcados e uma expulsão polêmica, decretando no fim, a derrota do Internacional por 4 a 3.

A complicação para o Colorado, veio, logo aos 8 minutos de jogo. O zagueiro Vitão foi expulso e recebeu o cartão vermelho após cometer uma falta perto da área, sendo o último homem da linha defensiva. Essa foi a expulsão mais rápida do Brasileirão deste ano.

O capitão Alan Patrick falou sobre o jogo e a dificuldade de jogar quase os 90 minutos com um jogador a menos na partida, destacando a falta de critério do árbitro.

"É difícil, com essa expulsão no começo, não sou de reclamar, mas não dá pra entender a falta de critério. Deixaram os jogadores muito nervosos com as decisões de campo. Queríamos impor nosso ritmo e nossa intensidade, mesmo com um a menos. Infelizmente muitos erros pontuais comprometeram o resultado final, precisamos descansar para o próximo jogo, reagir e buscar a vitória." Completou o jogador.

Desempenho do VAR e erros cruciais

Esta partida também contou com o recorde do VAR em ação nesta edição do Campeonato Brasileiro. O VAR atuou de forma intensa, tendo que participar não só da expulsão, como também da checagem de dois dos quatro pênaltis marcados na partida.

O técnico Eduardo Coudet, em entrevista coletiva, falou sobre o jogo e destacou os erros que poderiam ter sido evitados.

“Foram erros evitáveis, mas, é um jogo de futebol. Onde tem acertos e erros. Temos que sofrer riscos para sermos protagonistas. Tomar um gol de bola parada é evitável, realmente, mas também é mérito do rival. Hoje não recordo de nenhuma defesa importante do nosso goleiro. Eles não chegaram muito. Geramos muito no primeiro tempo e no segundo erramos as finalizações. Seguramente sofremos com a expulsão, foi difícil e sabíamos que podia ocorrer. É um erro, obviamente. Sei que posso falar de qualquer coisa. Sempre será questionada a decisão, mas você ficar com 10 jogadores aos 5 minutos de jogo, é muito difícil. Depois erramos em momentos importantes. Quando estava 2 a 1, erramos, no 3 a 2, outro erro. Ainda precisamos melhorar e trabalhar o que falta.” Concluiu o comandante.

Coudet também foi questionado sobre a permanência no cargo de treinador do Internacional.

“Como todo treinador, dependemos sempre do resultado. Enquanto a mim já falei em outro dia, até 31 de dezembro serei o treinador. Eu estou fora do pleito eleitoral, amanhã eu tenho que trabalhar para que o time ganhe.” afirmou o técnico Eduardo Coudet.

Próximo jogo

O Colorado volta a campo para a rodada 31ª do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (1º), jogando em casa, onde receberá a equipe do América-MG para o duelo.