Com objetivos diferentes, Internacional e América-MG duelam pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (01), o Internacional recebe o América-MG pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Internacional, atual 12º colocado, com 38 pontos conquistados, pode alcançar a 10ª colocação em caso de vitória, dependendo dos resultados dos jogos de São Paulo e Cuiabá. Já o América-MG, lanterna do campeonato com apenas 19 pontos somados até aqui, não tem possibilidade de sair da 20ª colocação, visto que o Coritiba, 19º colocado, está com 23 pontos.

Como chega o Colorado

Na última rodada, o time comandado por Eduardo Coudet saiu derrotado do Beira-Rio. Na ocasião, o time enfrentou o Coritiba, ficou com um homem a menos e perdeu por 4 a 3, quebrando o tabu de nunca ter perdido em seu estádio para o time paranaense.

No início do jogo, o Internacional perdeu o zagueiro Vitão, o que mudou a partida a favor do time visitante, e no decorrer do jogo, foram marcados quatro pênaltis, dois para cada time.

Para o jogo de hoje, o treinador colorado ganhou reforços: Gabriel Mercado e Wanderson voltam ao time após cumprirem suspensão. Por outro lado, o treinador não contará com três atletas: Vitão, Johnny e Mauricio.

Com isso, o time deve entrar em campo com: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Dalbert; Rômulo, Aránguiz, Pedro Henrique, Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Como chega o Coelho

O último jogo disputado pela equipe foi contra o Grêmio, em uma partida em que o Coelho abriu o placar, mas não conseguiu vencer. O jogo foi realizado na Arena Independência e terminou com a vitória do time gaúcho por 4 a 3.

O jogo teve três viradas, com o América marcando através do lateral Rodriguinho e Mastriani marcando duas vezes, enquanto o Grêmio teve gols de Cristaldo, Everton Cebolinha, Reinaldo e Suárez, que marcou o seu 550º gol na carreira.

Para hoje, o treinador Fábian Bustos não terá novos desfalques. Portanto, o time que entrará em campo deve ser semelhante ao que enfrentou o Grêmio, com exceção de Alê, que deve dar lugar a Felipe Azevedo no ataque.

O Coelho deve entrar em campo com: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Maidana, Éder e Marlon; Juninho, Martinez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo.