Endrick brilha em vitória épica e comemora virada: "Palmeiras nunca vai deixar de correr atrás"

Em uma reviravolta emocionante no Nilton Santos, o jovem Endrick se destacou como o herói do Palmeiras na vitória de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo. Com dois gols cruciais, o atacante de 17 anos ajudou sua equipe a superar uma desvantagem de 3 a 0, mantendo viva a esperança do Verdão na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Respeito pelo adversário e grito que ascendeu o jovem atacante

Endrick, que foi peça fundamental na reação do Palmeiras, elogiou a capacidade da equipe em transformar as críticas em motivação. O jovem atacante também fez questão de reconhecer o mérito do goleiro Weverton, que defendeu um pênalti decisivo durante a partida.

Apesar da vitória impressionante, Endrick demonstrou humildade ao falar sobre as chances do Botafogo na corrida pelo título. O atacante reconheceu o potencial do time carioca, afirmando que o Botafogo "tem tudo para ser campeão". Ele também compartilhou um momento marcante, quando os torcedores do Botafogo gritaram "é campeão" durante o aquecimento, motivando ainda mais o garoto a brilhar na noite.

“O Botafogo tem tudo para ser campeão, mas o Palmeiras nunca vai deixar de correr atrás. Uma coisa que ficou entalada em mim, foi que os torcedores deles gritaram ‘é campeão’ ali no aquecimento. Nossa torcida também veio aqui nos apoiar. Sempre vou dar o meu máximo e quero tentar conquistar meu segundo Brasileirão. Só agradecer pelos dois gols e por ter ajudado a equipe”, disse Endrick.

Próximo desafio

Olhando para frente, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Athletico-PR na próxima rodada. O confronto é crucial para as ambições do Verdão, que precisa da vitória para manter viva a esperança de alcançar o Botafogo na tabela. Endrick.

Com uma mentalidade resiliente e o apoio fervoroso de sua torcida, o Palmeiras continua sua jornada no Campeonato Brasileiro, mostrando que está disposto a lutar até o fim pela conquista do décimo segundo título brasileiro.