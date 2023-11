Palmeiras conquista virada histórica sobre Botafogo e segue vivo na luta pelo título brasileiro

Na noite desta quarta-feira (01), o Botafogo recebeu, no Estádio Olímpico Nilton Santos, a equipe do Palmeiras, em duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão, válido pela 31ª rodada do torneio. Avassalador na primeira etapa, o Fogão ia despachando o Alviverde com muita autoridade e vencia por 3 a 0, dando um passo importantissímo para a conquista do título brasileiro, mas o Verdão buscou uma reação histórica e, de virada, venceu por 4 a 3, dando um passo gigantesco para mais um título brasileiro.

Massacre carioca!

Foto: Divulgação/Botafogo

Com postura digna de um time campeão e empurrado pelo seu torcedor no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Botafogo foi avassalador do início ao fim da primeira etapa no Rio de Janeiro.

Com marcação alta, os donos da casa dificultaram a saída de bola do Palmeiras e pressionaram o rival durante toda a primeira etapa, criando muitas chances de gol. A primeira veio com Tchê Tchê, aos sete minutos, que carimbou o travessão, já dando sinais do que seria a noite botafoguense. Dominante nas ações do jogo, era queestão de tempo para que o Glorioso abrisse o placar no Niltão e isso veio aos 20 minutos, quando Eduardo recebeu de Marçal para empurrar para as redes.

Nove minutos depois, foi a vez de Victor Sá servir Tchê Tchê que, com um chutaço de fora da área, ampliou com um golaço. Ainda antes do final da primeira etapa, o Fogão fez o terceiro após belo contra-ataque, onde Tiquinho Soares bateu para defesa de Weverton e, no rebote, Junior Santos aparecia livre para estufar para as redes, fechando a primeira etapa com boa vantagem carioca.

Reação histórica!

Foto: Divulgação/Brasileirão

Precisando pontuar para poder seguir sonhando em arrancar o título dos cariocas, o Palmeiras mudou seu comportamento e voltou a milhão para o segundo tempo. Chamando a responsabilidade, Endrick recebeu no meio de campo, arrancou pra cima de três marcadores e aos quatro minutos diminuiu a desvantagem palestrina. Aos oito, Veiga arriscou de voleio e parou em linda intervenção de Lucas Perri. Os visitantes continuavam pressionando e, aos 14, foi a vez de Breno Lopes balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

O jogo contiuava pegado e o Palmeiras seguia buscando o empate até que, aos 28, Adryelson matou contra-ataque de Breno Lopes e foi expulso após revisão do VAR. Logo na sequência, Rony derrubou Tiquinho dentro da área e Braulio da Silva Machado assinalou penalidade máxima a favor dos cariocas. Aos 37 minutos, o artilheiro do Brasileirão partiu para a cobrança e parou nas maõs de Weverton, que dava esperança ao alviverde. Um minuto depois, Endrick recebeu na entrada da área e, de pé esquerdo, mandou para as redes, diminuindo mais uma vez o marcador.

Buscando o empate a todo custo, a pressão palestrina seguia e, aos 43 minutos, Endrick, da ponta direita do campo, fez o cruzamento na cabeça de Gustavo Gómez, que arrumou para Flaco López escorar para o fundo das redes, deixando tudo igual no Nilton Santos.

Com nove de acréscimos sinalizados, o Palmeiras fez, no último minuto, um gol histórico para uma das maiores viradas da história do Campeonato Brasileiro. Aos 53, Veiga cobrou falta na área e Murilo, com o pé direito, marcou o gol que concedeu os três pontos aos comandados de Abel Ferreira, que seguem vivos na luta pelo bi-campeonato brasileiro.

Situação na tabela:

Com a vitória histórica do Palmeiras, o Verdão fica a três pontos do Botafogo. Com 59 pontos e 30 jogos disputados, os cariocas ocupam a liderança do torneio, enquanto o Verdão tem 31 partidas disputadas e 56 pontos na tabela.

Próximos compromissos:

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (06), às 19h, em São Januário, para o clássico diante do Vasco da Gama. Antes disso, no sábado (04), o Palmeiras recebe, na Arena Barueri, a equipe do Athletico Paranaense, às 21h30.