Marcelo Fernandes comemora virada do Santos e elogia comprometimento dos jogadores

Em coletiva pós-jogo após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Flamengo, o técnico Marcelo Fernandes expressou sua gratidão pela dedicação e comprometimento de sua equipe. O treinador destacou a importância do grupo em superar momentos difíceis e virar a chave após a derrota em Porto Alegre para o Internacional oelo placar de 7 a 1, no mês passado.

Recuperação após revés em Porto Alegre

Marcelo Fernandes começou a coletiva ressaltando o esforço incrível de seus jogadores e da diretoria do clube em termos de recuperação. O técnico lembrou da derrota dolorosa em Porto Alegre, descrevendo-a como uma experiência difícil para todos no time. No entanto, ele enfatizou que a equipe conseguiu superar o revés e virar a chave para se concentrar nos desafios subsequentes.

“Queria deixar registrado o que esses jogadores estão fazendo em termos de recuperação. A diretoria junto com o Gallo fez uma logística maravilhosa para a gente vir aqui na segunda-feira. O pessoal ficou seis horas com a família depois veio para Brasília. Tivemos duas noites de sono paraa molecada, primordiais. Fizemos exames ontem e hoje até a hora do almoço e pegamos os resultados. Temos uma preocupação muito grande porque perdemos o João Basso. Vínhamos de uma vergonha que passamos em Porto Alegre. Foi muito duro aquilo e mudamos a chave muito rápido, contra o Coritiba em um campo molhado, depois pegamos o Corinthians, também em campo molhado”.

Superando adversidades em condições difíceis

O comandante do Santos também destacou os obstáculos enfrentados pela equipe, incluindo partidas em campos molhados contra Coritiba e Corinthians. Ele elogiou a resistência e a determinação dos jogadores, que mesmo sob condições adversas, mostraram comprometimento e perseverança em busca dos resultados positivos.

“Os caras estavam muito sobrecarregados. Estava com muito medo de perder o Joaquim hoje. No primeiro tempo ele pôs a mão na coxa, mas falou que não era nada, era mais no glúteo. No intervalo, fui nele. Perguntei se os jogadores estavam bem. Eu ia tirar o Rodrigo para colocar o Mendoza. Chamei o Rincón e ele falou que estava um pouco cansado. Mantive o Rodrigo e tirei o Rincón. A gente tem 23 jogadores de linha, não podemos brincar. Já perdemos um defensor experientíssimo, que vai fazendo muita falta. Hoje nem cogitei a chance de colocar o Dodô porque ele estava sentindo o joelho. Se chegasse ontem para escalar o time, ia tirar cinco ou seis jogadores. Estavam todos muito carregados. Fiquei muito preocupado, mas hoje as coisas melhoraram”, declarou o técnico, que também falou sobre a situação dos gramados nos jogos com o Coritiba e Corinthians".

Humildade e dedicação

O treinador também enfatizou a humildade e a simplicidade dentro do clube, destacando a falta de vaidade entre os jogadores e a comissão técnica. Ele ressaltou que, apesar da vitória sobre o Flamengo, o Santos ainda está em uma situação incômoda na tabela, e a equipe está ciente de que ainda há muito trabalho a ser feito para alcançar seus objetivos.

“A nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Se não tiver isso, nós não iremos ganhar. Foi isso com o Internacional. Entramos mole no jogo, tomamos um, dois e a equipe não reagiu. Não pode ter isso. O espelho para o jogo de hoje foi o jogo contra o Palmeiras. Sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe, que seriamos pressionados alguma hora. Mas estudamos bem e fizemos aquilo que é necessário. A intensidade é fundamental, e toda vez que eles colocarem intensidade e mostrarem essa baita vontade que ele sestao, a equipe buscou os resultados” - finalizou.

Em resumo, Marcelo Fernandes elogiou a resiliência de sua equipe, o apoio incondicional da torcida e enfatizou a importância de manter a humildade e a dedicação para superar os desafios que ainda estão por vir.