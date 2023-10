Campeões brasileiros de skate serão conhecidos na etapa do Recife do STU National

Depois do sucesso do STU Open Rio na última semana, as atenções voltam novamente para o STU National. Daqui a exatamente dez dias, Recife (PE) terá o privilégio, pelo segundo ano consecutivo, de coroar os campeões das modalidades Street e Park da temporada 2023. Após passar por Criciúma (SC), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), a capital pernambucana receberá a etapa de encerramento do circuito brasileiro de skate, dos dias 10 a 12, nas pistas da Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro. Todas as disputas estão acirradas.

O que dizer do Street masculino, justamente a categoria que costuma ter o maior número de skatistas inscritos? Nenhuma outra tem a briga pelo título nacional tão equilibrada. Basta ver que dois nomes dividem a liderança do ranking, ambos paulistas: Ismael Henrique, campeão da primeira etapa, e Giovanni Vianna, que venceu a última, têm 20.000 pontos. E a dupla é seguida de bem perto pelo cearense Lucas Rabelo, que contabiliza 19.500 pontos. Os corrimãos, bancos, escadas e rampas da pista do Recife vão ferver.

Já entre as meninas do Street, quem se mantém no topo, com 30.000 pontos, é Gabi Mazetto, única que foi ao pódio das três etapas, com o vice em Criciúma, o título em Porto Alegre e o terceiro lugar em São Paulo. O problema é que ela será desfalque no Recife, já que sofreu uma lesão no tornozelo recentemente e teve que passar por uma cirurgia. Quem aparece na sequência nesse ranking são outros dois ícones do skate brasileiro e mundial: as olímpicas Pâmela Rosa (27.000) e Rayssa Leal (22.000).

Chegamos à modalidade Park, dos altos voos e de manobras das mais radicais. No masculino, quem vive grande momento é Augusto Akio, o Japinha, outra figurinha carimbada em todos os pódios do ano no STU National, com dois títulos e o vice na capital gaúcha. Sua pontuação? 34.000 pontos. Quem aparece em segundo é Kalani Konig (28.500), um dos poucos skatistas da cena a andar tanto no Park quanto no Street. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Pedro Barros surge em terceiro neste ranking, com 18.100 pontos.

Por fim, o Park feminino, outra categoria de nível muito alto e de um equilíbrio muito grande entre as skatistas. O que mais chama a atenção é a juventude do trio que se mantém no topo do ranking nacional até aqui. Um pouco mais experiente, por já ter uma Olimpíada no currículo, Isadora Pacheco, de 18 anos, lidera a turma, com 30.000 pontos. Em segundo lugar (26.500), Sofia Godoy, de apenas 14 anos. Em terceiro, com 23.000 pontos, aparece Fernanda Tonissi, que completou 17 anos no último sábado.

Vale ressaltar aqueles que levantaram o público pernambucano em 2022 na Rua da Aurora, que teve suas arquibancadas lotadas e fila de espera. No Street o campeões foram Rayssa Leal e João Lucas Alves, o Xuxu. Já quem fez a festa no Park foram Luiz Francisco, o Luizinho, e Yndiara Asp. O STU National do Recife é apresentado pelo Banco BV, viabilizado pela Prefeitura do Recife e pelo Recentro, e tem como patrocinadores Monster Energy, Oi, Tiger e Esportes da Sorte. Os parceiros oficiais são Baw, CBSk, Altermark e Eletromidia, além do apoio da ABPSK e da Drop Dead. A Transamerica Prestige é o hotel oficial.