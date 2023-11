André prevê jogo mais difícil da temporada contra Boca e desabafa sobre a violência no Rio de Janeiro

Um dos principais destaques do elenco do Fluminense na atual temporada, André concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (3) na véspera da final da Conmebol Libertadores.

O volante projeta que a partida diante do Boca Juniors será a mais difícil da temporada, ressaltando qualidades do elenco argentino que tentará buscar o seu sétimo título de Libertadores em um movimento buscando afastar a pressão de um "favoritismo" a favor do tricolor carioca.

"É fazer as mesmas coisas que vinha fazendo durante a temporada. Não é só porque é uma grande final que vamos ter que mudar tudo. Com relação ao jogo, vai ser uma partida de muita competição. Eles são um time que trabalham muito, marcam muito bem, exploram bem os contra-ataques. Tem muita qualidade. Esperamos que é um time que, quando desce as linhas, marcam muito forte. Será o jogo mais difícil da temporada."

"Independentemente do estádio que fosse, o Boca compete muito dentro e fora de casa. Jogar no Maracanã será mais um motivo para eles darem a vida. Para nós, aqui dentro, é o melhor estádio possível para nós disputarmos. É o nosso estádio. Onde temos um aproveitamento excelente na temporada. Mas para o Boca, é um motivo a mais para entrarem dando a vida."

No entanto, apesar de destacar qualidades do adversário, André indicou que o Fluminense manterá as suas características e tentará impor o seu estilo de jogo na decisão contra o Boca Juniors, relembrando o sucesso da estratégia adotada na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo em abril.

"Teve jogos que perdemos que jogamos muito bem. Final é outra história. Jogo único. Onde nossa equipe vem jogando mais tempo. Desde que acabou o jogo contra o Internacional, o nosso pensamento está nesse jogo. Temos que acertar os detalhes que erramos nas últimas partidas."

"É praticamente a mesma equipe que jogou a final do Carioca, uma equipe muito forte jogando no Maracanã. Tenho certeza que não vai mudar muita coisa no nosso jogo. Vamos subir a pressão, marcar bem os espaços quando estiver na linha baixa e quando estiver com a bola fazer o que estiver de melhor."

Comentários sobre a violência no Rio de Janeiro nas últimas horas

Por fim, o volante do Fluminense também comentou sobre as diversas cenas de brigas generalizadas entre torcedores do clube tricolor, do Boca Juniors e da Polícia Militar do Rio de Janeiro observadas na última quinta-feira (2), fazendo um apelo pelo fim da violência.

"A gente espera que a torcida possa parar com essas brigas, é coisa boba. Todos têm que ter a consciência de aproveitar o momento. As duas torcidas. É torcer e festejar essas últimas horas antes da final. É torcer para o seu time. Quando parte para a violência é algo que nos deixa triste. É à parte do futebol. Que eles possam só torcer.”

Boca Juniors x Fluminense será realizado neste sábado (4), a partir das 17h pelo horário de Brasília, no Maracanã. Em caso de empate nos 90 minutos, a definição ocorrerá na prorrogação. Caso ocorra um novo empate, haverá decisão por pênaltis para definir o campeão da Libertadores.