Cano reforça importância da final da Libertadores e garante que Fluminense está preparado fisicamente

Na manhã desta quarta-feira (01), o artilheiro Germán Cano concedeu uma entrevista coletiva antes da realização do treino do Fluminense, na presença da imprensa, no CT Carlos Castilho, em preparação para a final da Conmebol Libertadores.

O argentino ressaltou a importância da decisão continental e destacou também o orgulho de ter alcançado a artilharia da competição com 12 gols marcados nesta Libertadores.

"É um momento muito importante. Seria algo histórico para a minha carreira. Um reconhecimento também ao trabalho da equipe, tanto individual quanto coletivo. Seria extraordinário por tudo o que o Fluminense está passando nesta temporada da Libertadores. Para mim, representa muita coisa. Ser o artilheiro também. Fazer 12 gols não é nada fácil. Trabalhei muito para chegar onde cheguei, agora é desfrutar e fazer o que mais gosto."

Fluminense não abrirá mão de suas características na decisão

Além disso, Cano também foi questionado sobre a final contra o Boca Juniors, fator que aumentou a relevância da decisão para o cenário internacional. No entanto, o centroavante garante que o Fluminense manterá seu estilo de jogo diante do adversário no Maracanã.

"Será lindo poder jogar contra o Boca na nossa casa, com parte da torcida deles e parte da nossa. Sabemos tudo o que isso representa e será uma honra muito grande compartilhar esse momento com eles. Vamos desfrutar muito. Será único e ficará marcado na história de cada tricolor. Estamos muito concentrados."

"Acho que é continuar fazendo o que Fernando pede. Sempre jogamos da mesma maneira e nesta final não vamos mudar. Sabemos como o Fluminense joga, como se impõe e busca o gol o tempo todo. Nossa característica de jogo não vai mudar. Vamos jogar em casa. A partida se decidirá nos detalhes de cada jogador, de cada equipe, e temos que tomar cuidado com isso."

Germán Cano também foi questionado sobre o condicionamento físico dos atletas devido à grande quantidade de jogos disputados pelo Fluminense na temporada, mas o argentino afirma que a equipe está com 100% das condições físicas em dia.

"Estamos nos preparando muito bem. Sabemos que esta semana é primordial para corrigir erros e fazer tudo o que Fernando pede. Também nos preparamos para a definição. Temos que entender que, quando estamos dentro da área, temos que reagir muito rápido e definir em um toque só. Estou me preparando muito para isso e para poder ajudar o time."

"Fisicamente estamos a 100%. Sabemos que será um jogo muito intenso. Sempre jogaremos da mesma forma, tentando marcar o gol o mais rápido possível. Jogamos em casa e nos sentimos confortáveis jogando lá. No aspecto físico, não será um problema. Chegaremos a um momento lindo e especial e deixaremos tudo em campo."

O Fluminense enfrenta o Boca Juniors neste sábado (4), a partir das 17h no Maracanã, em busca de seu primeiro título da Conmebol Libertadores de sua história. Enquanto isso, o Boca tenta seu sétimo título para igualar o recorde do Independiente-ARG.