Boca Juniors realiza último treino no CT do Vasco em preparação para final da Libertadores

O Boca Juniors realizou nesta sexta-feira (3) o seu último treino no Rio de Janeiro antes da grande final da Conmebol Libertadores. A atividade ocorreu no Centro de Treinamento do Vasco da Gama, em Jacarepaguá.

Os jornalistas tiveram acesso liberado apenas aos primeiros 15 minutos da atividade, mais uma vez sem nenhuma grande novidade. O técnico Jorge Almirón realizou trabalhos básicos com os jogadores enquanto o treino esteve aberto.

No treinamento desta sexta-feira (3), Jorge Almirón ajustou os detalhes finais para a decisão deste sábado. Logo mais, haverá o reconhecimento do gramado do Maracanã e uma coletiva.

A imprensa argentina mais uma vez repetiu a mesma escalação provável dos últimos dois dias e ressalta que não haverá novidades, com a definição dos nomes titulares desde o início da semana.

Provável escalação: Sergio Romero; Advíncula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Barco; Merentiel e Cavani.

Violência no Rio de Janeiro domina treino do Boca Juniors

Apesar do treinamento dos jogadores, o assunto que dominou os treinamentos com a imprensa argentina consistiu apenas nas cenas de violência observadas na cidade do Rio de Janeiro na última quinta-feira (2).

Confusões generalizadas na Zona Sul da cidade carioca (nas proximidades de Copacabana) terminaram com sete torcedores detidos e muita reclamação dos argentinos em relação à falta da sensação de segurança devido à intervenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Dirigentes do Boca Juniors estão insatisfeitos com a segurança de seus torcedores e principalmente com o comportamento das autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A Conmebol marcou uma reunião de emergência para a manhã desta sexta-feira (3) para rediscutir os protocolos de segurança.

Existe uma preocupação maior nesta sexta-feira (3) com a chegada de membros da organizada "La Doce" no Rio de Janeiro a partir desta tarde, sob ameaça de retaliação em relação às agressões sofridas por membros da "Young Flu", uma das principais organizadas do Fluminense.

A decisão da Conmebol Libertadores será realizada nesta sexta-feira (4), a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no Maracanã.