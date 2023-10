Boca Juniors aposta em consistência defensiva contra o Fluminense na final da Conmebol Libertadores

O Boca Juniors conseguiu um feito histórico na atual edição da Conmebol Libertadores ao chegar para a decisão sem nenhuma vitória. Em confrontos disputados contra Nacional-URU (oitavas) Racing (quartas) e Palmeiras (semifinais), a equipe comandada pelo técnico Jorge Almirón não venceu nenhuma partida.

Ao mesmo tempo, a equipe que enfrenta dificuldades para conseguir se afirmar na atual temporada da Copa da Liga Argentina possui uma invejável consistência defensiva na Conmebol Libertadores com mais de 350 minutos sem levar nenhum gol no mata-mata.

Depois de sofrer o gol do centroavante Ignacio Ramírez contra o Nacional-URU, a defesa do Boca resistiu aos dois jogos contra o Racing com dois empates sem gols e voltou a ser vazada apenas no jogo de volta das semifinais diante do Palmeiras, quando Piquerez aproveitou a expulsão de Rojo e marcou aos 28 minutos do segundo tempo.

Os comandados de Jorge Almirón seguem com a estatística de melhor defesa esta Libertadores com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos disputados, média abaixo de um gol sofrido por jogo. No entanto, o que explica essa consistência defensiva dos argentinos nesta competição?

Variação tática e jogadores qualificados explicam consistência defensiva

Para explicarmos isso com maior fundamento, necessitamos ressaltar principalmente a formatação tática montado com o objetivo principal de não sofrer gols. Almirón opta prioritariamente pelo 4-3-3 com Equi Fernández, Pol Fernández e Cristian Medina atuando como volantes.

No entanto, o técnico argentino demonstrou repertório tático quando armou o Boca Juniors no 4-4-2 contra o Palmeiras na Bombonera, priorizando o lado ofensivo tendo meias mais defensivos facilitando as ações do jovem Valentín Barco (que provavelmente será titular na vaga de Rojo, expulso contra o alviverde).

Por fim, cabe ressaltar também que a maior parte dos jogadores no setor defensivo possuem um padrão acima da média no futebol sul-americano com o goleiro Sergio Romero e o capitão Marcos Rojo, ambos titulares da Seleção Argentina (atual campeã mundial) e ex-jogadores do Manchester United.

Outro destaque fica por conta do peruano Luis Advíncula, que disputou competições importantes como La Liga e Bundesliga, além do lateral-esquerdo Frank Fabra, titular com mais de 30 jogos com a Colômbia.

Instabilidade do Boca na liga argentina chama atenção

No entanto, a situação nos campeonatos locais é diferente e isso traz uma grande esperança para o Fluminense, apostar na instabilidade que o adversário demonstra na Copa da Liga e na Copa da Argentina. Desde a classificação contra o Palmeiras na Libertadores, o Boca sofreu 8 gols em cinco partidas.

O maior destaque ficou por conta justamente do duelo contra o Belgrano, quando sofreu quatro gols em 10 de outubro com a presença de jogadores importantes na escalação titular como Valentín Barco, Campuzano e Merentiel. Na tabela de classificação, a equipe ocupa apenas a 10ª colocação do Grupo B com 11 pontos em 11 partidas, além de saldo de gols -1 (13 gols marcados e 14 sofridos).

Com melhor campanha em relação ao Fluminense na fase de grupos, o Boca Juniors enfrentará a equipe tricolor na final da Conmebol Libertadores neste sábado (4 de novembro), a partir das 16h pelo horário de Brasília, no Maracanã. O desembarque da equipe argentina no Rio de Janeiro ocorrerá nesta quarta-feira (1).