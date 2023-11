Boca Juniors terá dois desfalques de peso para final da Libertadores contra o Fluminense

O Boca Juniors está pronto para a final da Conmebol Libertadores em duelo diante do Fluminense neste sábado (4), a partir das 17h pelo horário de Brasília, no Maracanã. Caso conquiste o título, o clube argentino empatará com o Independiente-ARG como o maior campeão da história da competição.

A equipe apostará mais uma vez em sua força defensiva para manter a invencibilidade de seis jogos no mata-mata da competição, buscando oportunidades nas transições em velocidade com Edinson Cavani e a jovem sensação Valentín Barco.

No entanto, o técnico Jorge Almirón terá dois desfalques para a decisão e um deles pode ser decisivo. Estamos falando de Exequiel Zeballos e principalmente de Marcos Rojo, o único jogador do atual elenco do Boca que conquistou a Copa Libertadores (em 2009, diante do Cruzeiro, atuando pelo Estudiantes-ARG).

Marcos Rojo virou desfalque após cartão vermelho contra o Palmeiras

Rojo, à época jovem de 19 anos, disputou apenas uma partida no mata-mata daquela edição de Libertadores (2009), quando entrou aos 44 minutos do segundo tempo no jogo de volta das quartas de final em vitória por 1 a 0 do Estudiantes, diante do Defensor Sporting.

Rojo, que costumava atuar como lateral-esquerdo, teve Germán Ré e Juan Manuel Díaz à sua frente naquele elenco, sendo relacionado para apenas 6 dos 16 jogos daquele torneio. Ou seja, um cenário totalmente diferente de 2023 quando sempre esteve em campo quando possível para o Boca Juniors.

O zagueiro ficou de fora da primeira fase porque estava em fase final de recuperação de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, sofrendo posteriormente uma nova lesão na panturrilha esquerda. Disputou seis partidas nesta Libertadores: entrou aos 38 minutos do segundo tempo no jogo de ida das oitavas de final contra o Nacional e foi titular nas cinco partidas seguintes.

A presença de Rojo na defesa do Boca foi garantia de solidez nas eliminatórias para a Copa: o time de Almirón não sofreu gols em três dos cinco jogos que o capitão disputou desde o início. Além disso, converteu o pênalti decisivo nos pênaltis das quartas de final contra o Racing Club.

Marcos Rojo possui um largo currículo internacional em clubes de Rússia, Portugal e Inglaterra, além da Argentina. O auge da carreira foi no Manchester United, quando conquistou a FA Cup (2016), a UEFA Europa League (2016-2017), a Taça da Liga (2017) e a Supercopa da Inglaterra (2016 e 2017).

Zeballos sofreu grave lesão em duelo contra o Belgrano na Copa da Liga

Outro desfalque considerável nesta decisão contra o Fluminense consiste no atacante Exequiel Zeballos. O jovem de 21 anos também é considerado um dos principais destaques da nova geração do futebol argentino e estava sendo fundamental no processo de reconstrução do Boca Juniors.

O atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho direito e voltará a disputar jogos apenas em 2024 através de um procedimento cirúrgico.

A lesão de Zeballos ocorreu logo na primeira partida do Boca após a classificação para a grande final da Libertadores, na derrota por 4 a 3 diante do Belgrano pela Copa da Liga Argentina. O jovem de 21 anos iniciou como titular pois os principais jogadores foram reservados.

Zeballos participou de cinco partidas na Conmebol Libertadores 2023 e chegou a entrar em campo no jogo de ida contra o Palmeiras, válido pelas semifinais. Na temporada, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.

Esses dois desfalques certamente poderão fazer a diferença a favor do Fluminense, que chegará para o confronto com todos os jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz.