Fluminense x Boca Juniors: decisão da Libertadores coloca Fábio e Romero frente a frente

A grande final da Conmebol Libertadores 2023 deste sábado (4) ficará marcada por grandes duelos individuais em determinadas posições, mas um dos principais confrontos entre Boca Juniors e Fluminense no Maracanã ocorrerá nas extremidades do campo.

Uma das grandes apostas do Fluminense para a conquista do título passa pelo goleiro Fábio, veterano de 43 anos e decisivo na classificação para a final em duelo diante do Internacional com importantes defesas no Beira-Rio. Fábio tentará buscar seu primeiro título da Libertadores para afastar o "fantasma" do vice-campeonato de 2009, quando vestia a camisa do Cruzeiro, em derrota para o Estudiantes-ARG.

No entanto, o Boca Juniors possui como um de seus principais trunfos a presença de Chiquito Romero, goleiro titular da Argentina nos mundiais de 2014 e 2018 e fundamental nas disputas de pênaltis nas oitavas, quartas de final e principalmente na semifinal diante do Palmeiras.

Romero é um dos principais responsáveis por levar o Boca Juniors à final

Gols cedidos por jogo 0.4 Pênaltis defendidos (tempo normal) 1/1 Defesas/jogo 2.8 (87%) Gols evitados (média) 3.79 Clean sheets 8

O histórico de Romero desde a sua chegada ao Boca Juniors levanta preocupações, pois o goleiro conseguiu defender 12 dos 26 pênaltis cobrados, com 46% de eficiência nas defesas. Além da grande campanha na competição continental, o goleiro foi decisivo na classificação para a semifinal da Copa Argentina.

Em 12 jogos disputados nesta Libertadores, o goleiro sofreu apenas cinco gols, sendo que apenas um deles foi em chute de fora da área. Romero possui uma média de 3,79 gols evitados com 34 defesas totais (2,8/jogo), além de ter mantido oito clean sheets, fundamentais na campanha invicta no mata-mata.

Na última temporada da Superliga Argentina, Romero teve uma média de 0,9 gols sofridos por jogo e defendeu 3 de 6 pênaltis, com uma grande média de 9,18 gols evitados. O número de gols sofridos sobe para 1,2 considerando os seis jogos disputados na Copa da Liga Argentina, mas o Boca disputou muitas partidas deste torneio com equipes mistas.

Fábio defendeu apenas um pênalti pelo Fluminense

Gols cedidos por jogo 0.9 Pênaltis defendidos (tempo normal) 0/1 Defesas/jogo 3.0 (77%) Gols evitados (média) 2.28 Clean sheets 3

Por outro lado, apesar da confiança do torcedor tricolor com o experiente goleiro, os números apontam que Fábio levaria desvantagem em disputa por pênaltis.

Contando os nove pênaltis marcados contra o Fluminense desde a sua chegada, o goleiro defendeu apenas um, contra o Millionarios, na Libertadores 2022. Quatro chutes foram desperdiçados pelos cobradores, mas outros sete entraram.

Em relação à atual temporada da Conmebol Libertadores, Fábio disputou todos os 12 jogos e sofreu 11 gols ao todo, com média de 3,0 defesas por jogo (77%), mas apenas conseguiu três clean sheets. No Brasileirão, em 28 jogos, Fábio possui uma média de 1,3 gols sofridos e evitou em média 4,68 gols por jogo.

Por isso, uma eventual disputa por pênaltis teoricamente favoreceria o Boca Juniors, mas a equipe de Fernando Diniz certamente deposita sua confiança em Fábio para que o goleiro consiga o título inédito da Libertadores para o Fluminense.