Rogério Ceni diz que faltou o Bahia acreditar mais na vitória

Neste sábado (4), o Bahia perdeu para o Grêmio pelo placar de 1 a 0 jogando fora de casa. A partida era válida pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro

O Esquadrão chegou a criar muito mais que o Imortal, mas pecou na eficiência dos chutes e não conseguiu marcar. O time então viu Luis Suárez decidir o jogo para o Grêmio em uma das poucas chances cedidas pela defesa

Fala Ceni!

Rogério Ceni abriu sua coletiva falando que o seu time poderia ter acreditado mais na vitória antes de ter levado o gol.

O treinador continuo falando das mudanças que teve que fazer em sua equipe devido aos desfalques. Ceni poupou apenas Biel, Vitor Hugo ficou de fora por conta de uma gastroenterite, já Kanu e Gilberto estavam suspensos. Diego Rosa foi afastado da partida por motivos pessoais.

“O Vitor Hugo se sentiu mal hoje, e o médico relatou que ele teria condições de participar da partida. A gente já tinha um plano de jogo feito e deus continuidade com o David Duarte. O Diego eu não sei o que eu posso falar. Ele não foi relacionado. Acho que o clube está dando toda assistência necessária a ele. Acho que o clube pode explicar melhor a situação dele. Não vou entrar em detalhes. São questões pessoais.”

O técnico também fez uma análise sobre a formação usada no jogo de hoje. Mais uma vez o time entrou com três zagueiros. Ceni elogiou bastante o volume de jogo do time.

“Sobre a formação, achamos que seria a melhor para enfrentar o Grêmio. Usamos praticamente todos os jogadores. Nós produzimos bastante. Foi, para mim, o melhor dos dez jogos. Fora de casa, jogamos sem pressão, controlamos o jogo. No primeiro tempo acho que faltou acreditar mais que dava para vencer. E no segundo nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas isso já estava incluso. Na falha dele, nós também não reagimos bem ao lance que originou ao gol. Mas foi uma boa partida do time. Acho que o resultado não condiz com o jogo.”

O Bahia agora tenta se reabilitar no campeonato contra Cuiabá e Athletico, ambos dentro de casa. O treinador falou sobre os os dois jogos.

“Temos que ser sinceros, estamos com 37 pontos já com um jogo feito na rodada. O Vasco tem 34 e pode chegar aos mesmo 37. Mas cada jogo é uma história. A referência de hoje não quer dizer que você vai jogar bem. E jogar bem também não garante resultado. Não jogamos tão bem contra o Fluminense e vencemos. E jogamos bem hoje sem somar pontos. Cada jogo é uma história, o Cuiabá joga diferente do Grêmio. Amanhã é recuperar os jogadores e, na segunda-feira, começar a pensar no Cuiabá.”