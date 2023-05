Em jogo aberto, Bahia e Goiás empatam pelo Brasileirão

Na tarde deste sábado (20), Bahia e Goiás se enfrentaram na Arena Fonte Nova. O confronto foi válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1, com os gols marcados ainda no primeiro tempo. Everaldo marcou para o Bahia e Bruno Melo foi o autor do Goiás.

Jogo movimentado

Diferente do que se poderia imaginar, o Goiás não se acanhou por estar longe de seus domínios. Aos 3 minutos, Palacios deu ótimo passe para Alesson, que dividiu com o goleiro Marcos Felipe. A bola voltou no rosto do atacante do Goiás e foi para fora, passando muito perto da trave. Após o lance, a arbitragem marcou impedimento.

O primeiro momento perigoso dos donos da casa ocorreu aos 14 minutos. Thaciano arriscou finalização de fora da área e obrigou o goleiro Tadeu a fazer boa defesa rebatendo a bola para frente.

O Esmeraldino daria o troco aos 21. Sander cruzou na cabeça de Matheus Peixoto, que mandou para o fundo das redes. Porém, a arbitragem marcou impedimento de forma correta, Matheus Peixoto estava à frente da zaga do Bahia.

Logo o Tricolor Baiano traria felicidade aos seus torcedores presentes na Fonte Nova. Aos 24, Biel chutou de fora da área, a bola desviou e matou a defesa esmeraldina. A sobra ficou com Everaldo, que limpou a marcação de Maguinho e chutou sem chances para Tadeu.

A reação dos goianos viria pouco depois. Quando o relógio marcava 30 minutos, Bruno Melo cobrou falta com categoria, a bola "furou" a barreira e entrou no canto esquerdo de Marcos Felipe.

O jogo se mostrava movimentado. O Bahia quase passou novamente a rente do placar aos 33, quando David Duarte acertou o travessão. Mas a última emoção do primeiro tempo foi reservada para o Goiás, quando, aos 41, Matheus Peixoto arriscou chute de fora da área e parou em ótima defesa de Marcos Felipe.

Duelo pegado

Se a etapa inicial foi de emoção e boas oportunidades para ambos os lados, o segundo tempo começou de maneira mais picada, com intensa disputa pela posse de bola e maior número de faltas e cartões amarelos.

Em meados da etapa final, ambos os técnicos já haviam feito alterações na tentativa de mudar o cenário do duelo e conquistar os três importantes pontos.

O primeiro momento de emoção surgiu aos 24 minutos, e foi dos visitantes. Gabriel Novaes ganhou de David Duarte, saiu na cara do gol e chutou em cima de Marcos Felipe, desperdiçando uma grande chance.

Com dificuldades para criar jogadas, o Bahia passou a adotar os cruzamentos na área como maior tática para tentar marcar seu segundo gol. Porém, não foi o suficiente para balançar as redes. Assim, Bahia e Goiás mantiveram o placar da primeira etapa e ficaram no 1 a 1.

Classificação e próximos comprimissos

Com o resultado, o Bahia ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 7 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo (28), às 16h, quando visita o Internacional no Beira Rio.

Já o Goiás se encontra na 14ª posição, com 7 pontos. O próximo desafio do Esmeraldino será no sábado (27), quando visita o São Paulo no Morumbi.