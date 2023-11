Cria de Xerém, Marcelo se emociona com título do Fluminense da Libertadores: "Dia mais feliz da minha vida"

Na tarde deste sábado, (04), o Fluminense se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história, após vencer o Boca Juniors no Estádio do Maracanã, pelo placar de 2 a 1 na prorrogação.

Em uma campanha com diversos personagens importantes, Marcelo com certeza é um deles. Mesmo tendo conquistado 25 títulos com a camisa do Real Madrid, cinco deles da Liga dos Campeões da Europa, o título da Libertadores tem um lugar especial na já cheia prateleira do icônico lateral.

"Eu tinha uma dívida com o Fluminense. Estava escrito, não tem o que falar. Eu trabalhei. Muita gente criticando (enquanto aponta para os ouvidos). Hoje o Fluminense é campeão da Libertadores. O grupo inteiro está de parabéns, o staff, o presidente, nutricionista, os que limpam e os seguranças, todo mundo. Esse título é para eles", disse Marcelo em entrevista para a Globo logo após a conquista do título.

Ainda no gramado, o camisa 12 garantiu também que esse é, sem dúvidas, o título mais importante que já conquistou em toda a sua carreira.

"O Real Madrid vai entender. Esse é o título mais importante por clubes. É o clube que me criou. O Real Madrid sabe que está sempre no meu coração, mas o Fluminense é difícil falar. É uma alegria dupla", afirmou o lateral.

Marcelo voltou ao clube no qual foi criado após 17 temporadas em março deste ano, e já havia conquistado o Campeonato Carioca batendo o rival Flamengo no final. Agora, com a conquista inédita, Marcelo carimba ainda mais o seu status de ídolo do torcedor, além de cravar de uma vez por todas o seu nome na história do clube.