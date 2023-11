John Kennedy decide na prorrogação e Fluminense conquista a Libertadores diante do Boca Juniors

Em grande decisão da Conmebol Libertadores neste sábado (4), o Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1 e conquistou o seu primeiro título. Germán Cano e Advíncula marcaram no tempo regulamentar, mas foi de John Kennedy a autoria do gol decisivo no Maracanã.

Fluminense domina primeiro tempo e Cano supera bloqueio argentino

Os minutos iniciais confirmaram os prognósticos pré-jogo com a equipe de Fernando Diniz tendo o domínio técnico da partida e o controle da posse de bola, ocupando o campo ofensivo com muitos toques na bola e trabalho pelos lados de campo, principalmente pelo lado direito.

Por outro lado, o Boca Juniors posicionou todos os seus jogadores no campo defensivo, marcando em bloco baixo, apostando nos contragolpes em velocidade buscando principalmente Merentiel e Edinson Cavani, que também ajudou na marcação buscando tirar espaço das triangulações.

A primeira chance de real perigo do Flu veio aos 14' com Marcelo cobrando falta levantando na medida para o meio da área buscando Cano, mas a testada do artilheiro foi sem força e facilitou a defesa do goleiro Romero.

O Boca Juniors com dois lances perigosos em sequência. Merentiel puxou o contra-ataque pelo corredor central e chutou em cima de Fábio. Na sequência, a chegada pelo lado esquerdo terminaria com Cavani deixando Merentiel no 1v1, mas a bola mal dominada resultou em lance desperdiçado.

Na sequência do primeiro tempo, a equipe argentina de Jorge Almirón ajustou a marcação e conseguiu neutralizar a movimentação ofensiva do Fluminense no campo defensivo, mas o tricolor manteve o controle da posse de bola e seguiu sem sofrer grandes sustos.

O domínio tricolor durante a etapa inicial acabou sendo convertido em gol aos 36' graças ao melhor jogador desta Libertadores. Keno tabelou na direita com Arias e chegou até a linha de fundo para cruzar rasteiro na marca penal onde Cano surgiu desmarcado para chutar cruzado e vencer Romero pela primeira vez.

Os argentinos tentaram adiantar um pouco a marcação antes do intervalo mas o Fluminense seguiu consistente na defesa e cedeu apenas uma finalização ao adversário aos 46', sem nenhum perigo para a defesa do goleiro Fábio encerrar o primeiro tempo com vitória parcial do tricolor.

Novas estratégias para ambas equipes no segundo tempo

A postura das equipes modificou no segundo tempo com o Fluminense optando por baixas as linhas enquanto o Boca Juniors tentou ocupar mais o campo defensivo. As equipes voltaram sem alterações, mas aos 5', Felipe Melo sentiu dores e deixou o campo para a entrada de Marlon.

Os comandados de Jorge Almirón conseguiram em 15 minutos igualar a quantidade de finalizações do primeiro tempo (2). Em grande jogada de perigo aos 11', Medina encontrou Advíncula na meia-lua e o peruano trouxe para a canhota para assustar com chute na rede pelo lado de fora.

Fernando Diniz demonstrava incômodo com a quantidade de desarmes sofridos dentro do campo defensivo e a falta de controle de posse de bola, mas o ímpeto ofensivo do Boca aos poucos foi diminuindo e o Fluminense passou a correr menos riscos com a sequência da etapa complementar.

Além disso, as faltas também se intensificaram no segundo tempo, e o árbitro Vilmar Roldán começou a aplicar cartões amarelos, travando mais o andamento da partida e favorecendo a vantagem construída pelo Fluminense, que ficou perto do empate quando Martinelli serviu André na entrada da área para o volante preparar a canhota e chutar no canto esquerdo, mas Romero defendeu e evitou o gol.

Boca Juniors "ressurgiu" e evitou a derrota no tempo regulamentar graças à Advíncula

No entanto, no momento em que o tricolor carioca estava mais tranquilo no segundo tempo, o Boca Juniors buscou o empate. Aos 27', Advíncula recebeu no bico direito da área, costurou a marcação e chutou de canhota no canto direito para vencer Fábio e igualar a decisão. O VAR revisou o lance por possível impedimento de Merentiel ou Cavani, mas manteve o gol.

Os técnicos mexeram nas equipes para a reta final do tempo regulamentar. Jorge Almirón acionou Benedetto e Langoni nos lugares de Valentín Barco e Edinson Cavani, enquanto Fernando Diniz tirou Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Martinelli para as entradas de Guga, Lima, John Kennedy, Samuel Xavier e Diogo Barbosa.

As duas equipes pareciam dispostas com a ideia de encerrar a decisão antes da prorrogação com espaços cedidos e marcações em bloco alto. O Fluminense quase definiu aos 42' depois que John Kennedy roubou e armou o contragolpe em velocidade, mas acabou finalizando na entrada da área ao invés de cruzar para Cano, que passava livre pela direita.

Aos 44', foi a vez do Boca Juniors quase definir a decisão depois que Merentiel ficou com a bola na intermediária e aproveitou para engatilhar o chute firme de fora da área e chutar firme uma bola que passou com enorme perigo pelo lado esquerdo. Nos acréscimos, o tricolor teve a bola do título, mas Diogo Barbosa errou a finalização ao tentar tirar demais do goleiro Romero.

John Kennedy mais uma vez vira herói na Libertadores e garante o título do Fluzão

A prorrogação começou com a equipe argentina mais confortável pois o Fluminense não conseguia controlar a posse de bola e encontrava muita dificuldade para chegar ao campo ofensivo. Porém, o talento mais uma vez fez a diferença e o tricolor carioca desbloqueou a defesa do Boca.

Aos 9', Lima jogou a bola na frente para Keno escorar de cabeça e a sobra ficou na medida para John Kennedy emendar um voleio sensacional no canto esquerdo de Romero para colocar o Fluminense novamente. Contudo, o jovem exagerou na comemoração e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a equipe de Diniz com um a menos por alguns minutos.

Precisando buscar o gol e com vantagem numérica, o Boca naturalmente ocupou mais o campo ofensivo, mas o panorama da partida mais uma vez mudou aos 16', depois que Fabra e Guga se enroscaram pela esquerda da área. O Boca pediu revisão no VAR para um possível pênalti, mas Roldán detectou um tapa de Fabra na cara de Nino, sofrendo a expulsão após a revisão.

Almirón apostou em Saracchi e Taborda para o segundo tempo extra e as apostas incomodaram o Fluminense. Aos 4', Benedetto foi acionado na meia-lua e saiu de dois marcadores para chutar à esquerda. Na sequência, Taborda experimentou de chapa e Fábio se esticou para defender no canto esquerdo.

Em lance inacreditável, o Fluminense quase matou a decisão em contragolpe fatal com Arias atravessando da esquerda para a direita deixando Guga na cara do gol. O chute fraco quase entrou e parou mansamente na trave.

A última chance do Boca veio na bola parada nos acréscimos na intermediária, mas a cobrança de Taborda parou na marcação e os comandados de Fernando Diniz resistiram para garantir o título inédito da Libertadores.