Reforço de peso: Marcelo é anunciado pelo Fluminense

O sonho do Fluminense por Marcelo agora se tornou realidade, e o craque voltará ao clube depois de 17 temporadas. Cria de Xerém e ídolo do gigante Real Madrid, da Espanha, o lateral-esquerdo de 34 anos estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e chegará como principal contratação do Tricolor para 2023. O jogador assinou contrato até o final de 2024, com possibilidade de extensão até o fim de 2025.

O anúncio foi feito em inglês com uma provocação ao rival Botafogo, que tem John Textor como dono da SAF. O jogador já se declarou torcedor do clube alvinegro quando era criança.

"De volta ao lugar onde tudo começou", postou o lateral.

A negociação, que foi divulgada pelo canal "Vilella Viajante Tricolor" no YouTube, vinha sendo mantida em sigilo total dentro do clube, que anunciou a contratação na tarde desta sexta-feira. Ontem (23), o mesmo Vilella havia dito em live no seu canal do YouTube que Marcelo estava "95% acertado, com minuta pronta".

Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005 e jogou um ano pela equipe principal, tendo feito seis gols e três assistências antes de ser vendido para o Real Madrid por 9 milhões de euros (quase 25 milhões de reais na época).

O lateral-esquerdo é o maior vencedor da história do Real Madrid com 25 títulos, são eles: 5 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas Europeias, 6 La Liga, 2 Copas do Rey e 5 Supercopas de Espanha.

O jogador chega para ajudar o Fluminense a conquistar a sua primeira Copa Libertadores, brigar por Brasileirão e Copa do Brasil. Ele chega em boa hora para suprir a recente ausência de Jorge, que lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará a jogar no final da temporada.

Marcelo será o oitavo reforço tricolor para 2023. Antes, o clube contratou o também lateral-esquerdo Jorge, o atacante Keno, os meias Lima e Giovanni, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes. Outro jogador que está próximo do Fluminense é o meia Gabriel Pirani, do Santos, que chegará por empréstimo até o final do ano.