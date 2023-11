Suárez volta a marcar, Grêmio vence Bahia e se firma no G-4 do Brasileirão

Neste sábado (4), com a casa cheia, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na 32ª rodada do Brasileirão. Luis Suárez marcou o único gol do duelo, na etapa final. Com isso, o time gaúcho se firmou de vez no G-4 do torneio nacional.

Sem emoção

Na Arena, o jogo começou sem muita animação, e nenhuma das equipes estava levando perigo ao gol adversário. Aos 24 minutos, Suárez avançou pelo meio e deixou a bola com Reinaldo na esquerda, que dominou e bateu firme, exigindo uma boa defesa do goleiro.

Em seguida, o Bahia respondeu com um chute sem muita força de Yago Felipe, que Gabriel Grando defendeu facilmente. Pouco depois, a principal chegada do Esquadrão ocorreu quando Camilo Cândido acionou Cauly na área, e a batida raspou no travessão, decretando o 0 a 0.

Suárez é servido e marca

A partida recomeçou com o Imortal fazendo várias mudanças, mas foi o Esquadrão que trouxe perigo. Aos quatro minutos, Cauly passou a bola para Thaciano, que cruzou na cabeça de Everaldo, mas Grando evitou o gol com uma grande defesa. Em seguida, Cauly também tentou um chute de longa distância, e Grando defendeu novamente.

No entanto, aos poucos, o Grêmio cresceu e se arriscou. Aos 20 minutos, Yago Felipe tentou, mas mandou a bola para fora. Apesar da pressão do Esquadrão, quem marcou foi o Imortal. Aos 24 minutos, Besozzi montou uma jogada e serviu Suárez na área, o centroavante estufou as redes com um toque de canhota.

Mas, e como fica?

A vitória deixa o Grêmio provisoriamente em segundo lugar na tabela, com 56 pontos. Já o Bahia estaciona na 14ª posição, com 37 pontos.

Próximos jogos

O próximo compromisso das equipes acontece na quinta-feira (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O Grêmio visita o Botafogo, que é o líder do campeonato, às 20h, em jogo no estádio São Januário. Já o Bahia recebe o Cuiabá na Arena Fonte Nova, também às 20h.