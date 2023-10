Grêmio vence Flamengo de virada e encerra sequência negativa no Brasileirão

Em uma noite de quarta-feira eletrizante e repleta de reviravoltas, o Grêmio venceu o Flamengo de virada por 3 a 2, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcaram os gols do Tricolor, enquanto Everton Cebolinha e Luiz Araújo descontaram para o Rubro-Negro.

Flamengo observa e marca

O jogo começou com o Flamengo dominando e mostrando seu propósito, enquanto o Grêmio, de forma gradual, equilibrava a partida. Aos três minutos, Everton Cebolinha acionou Arrascaeta pelo meio, que dividiu com Geromel, e a bola sobrou para o goleiro Gabriel Grando. Em seguida, o Grêmio chegou com Pepê dando um carrinho e recuperando a bola. Besozzi lançou para JP Galvão, mas a bola passou pelo atacante e foi para as mãos de Rossi.

No final do primeiro tempo, o Flamengo estava atento a cada movimento do adversário e conseguiu uma escapada em alta velocidade. Aos 41 minutos, Everton Cebolinha passou por Geromel perto do meio-campo, arrancou, driblou Villasanti e deixou Kannemann e Gabriel Grando no chão para abrir o placar, indo para o intervalo com uma vantagem tranquila.

Chuva de gols Tricolor

A partida recomeçou com o Flamengo dominando, mas sem criar perigo. No entanto, o jogo mudou quando o técnico Renato tirou os três zagueiros e colocou Cristaldo, André Henrique e Nathan Fernandes em campo. Foi aí que a chuva de gols do Grêmio inundou as redes do Flamengo. Aos 30 minutos, Bruno Henrique errou um passe e presenteou o Grêmio.

O tabelamento entre Villasanti e Ferreira funcionou entre as defesas do Flamengo, e o atacante concluiu sem dar chances a Rossi, empatando o jogo. Logo depois, André Henrique recebeu na direita, acionou Cristaldo na área, o argentino brigou pela bola com os defensores e chutou no canto direito de Rossi, virando o jogo. Pouco depois, Reinaldo cobrou um arremesso lateral para Villasanti no meio da área, e o volante desviou de cabeça para o meio. André Henrique estava bem posicionado e chutou no canto direito de Rossi, ampliando a vantagem para 3 a 1.

No final, o Rubro-Negro tentou se recuperar, com Everton Ribeiro cobrando falta na área, e Luiz Araújo desviou de cabeça no canto direito de Grando, marcando pelo menos o gol de honra do Flamengo.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Grêmio voltou ao G-6 e ocupa a sexta posição com 47 pontos. O Flamengo caiu para a quarta colocação, com 50 pontos, atrás do Palmeiras no saldo de gols.

Próximos Jogos

O Grêmio volta a jogar no sábado, 28 de outubro, contra o América-MG, no Independência, às 19h. O jogo do Flamengo contra o Bragantino foi adiado, pois o clube não abriu mão de jogar no Maracanã, que foi cedido à Conmebol devido à final da Libertadores.