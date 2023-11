Rodrigo Nestor sofre lesão em treinamento e não atua mais em 2023

Autor do gol do inédito título são-paulino na Copa do Brasil, o meia Rodrigo Nestor sofreu lesão preocupante no joelho e não atua mais em 2023, correndo riscos, inclusive, de perder boa parte de 2024.

Em sessão de treinamento realizada na manhã deste último domingo (05), no CT da Barra Funda, Nestor sofreu entorse que o tirou da atividade e preocupou os médicos do clube. Na sequência, o atleta foi encaminhado para um hospital na capital paulista e fez uma bateria de exames que detectaram uma desinserção do menisco e lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A tendência é de que Nestor seja desfalque do Tricolor Paulista por pelo menos seis meses.

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira (8), em que terá de enfrentar a forte e encaixada equipe do RB Bragantino, e por conta de show que vão ser realizados no Estádio do Morumbi, a partida foi realocada para a Vila Belmiro, às 20h. O duelo é válido pela trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023.