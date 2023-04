Cria da base, Artur é anunciado de volta ao Palmeiras

Na última sexta-feira (31) o Palmeiras anunciou Artur. O atacante estava no Bragantino e chega com contrato de cinco anos com o clube. É a segunda passagem do atacante pelo clube, sendo a segunda contratação do alviverde na temporada.

Artur, cria da base palmeirense, foi contratado de volta por oito milhões de euros após uma longa negociação. O alviverde superou Al-Rayyan e Fenerbahçe, que tinham interesse no atacante.

Cria da base, passagem por Bahia, Bragantino e o retorno ao Verdão

Artur surgiu no palmeiras em 2016, após passagens pela categoria de base do Ceará, fazendo parte dos elencos campeões brasileiros de 2016 e 2018, sendo emprestado para o Novorizontino e logo depois ao Londrina em 2017, onde apareceu para o Brasil com boas atuações, em 39 jogos e oito gols, além de ser campeão da Primeira Liga em 2017.

No Bahia, onde chegou em 2019, o atacante teve mais destaque, conseguindo 55 partidas e 10 gols na temporada, conquistando sua segunda taça como destaque: o Campeonato Baiano de 2019.

Após o empréstimo para o Bahia, Artur foi vendido ao Bragantino no ano de 2020 por seis milhões de euros. No Braga o atacante deslanchou e foi o principal jogador da equipe, somando 167 jogos e 38 gols, o título do Campeonato Paulista do Interior em 2020, além de prêmios individuais, como estar na Seleção do Paulistão em 2020 e 2022, o Craque do Paulistão de 2020 e a Bola de Prata em 2021.

Artur retorna ao Palmeiras para suprir a saída de Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest,, se juntando a Richard Ríos como reforço para a temporada, que veio do Guarani.