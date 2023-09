Internacional e São Paulo duelam para afastar o "fantasma" do Z-4 no Brasileirão

Nesta quarta-feira (13), Internacional e São Paulo duelam às 21h30, pelo horário de Brasília, no Beira-Rio, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão com as duas equipes buscando se afastar da zona de rebaixamento do campeonato antes de decisões nas copas.

O Internacional está em 14º lugar com apenas 26 pontos e uma sequência indigesta de 10 partidas sem vencer pelo Brasileirão com seis empates e quatro derrotas no período. Eduardo Coudet, um dos principais responsáveis na campanha do mata-mata da Libertadores, não conseguiu nenhuma vitória no campeonato.

Do outro lado, o São Paulo estará com as atenções divididas pois disputará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste final de semana, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Dorival Júnior não poderá relaxar pois o tricolor está apenas sete pontos acima do Z-4.

Internacional x São Paulo será transmitido ao vivo na TV Globo apenas para os estados de SP e RS com Everaldo Marques, Júnior e Caio Ribeiro. A transmissão nacional será exclusiva do Premiere.

Internacional entrará em campo com desfalques importantes

Eduardo Coudet contará com o Keiller no gol pois Rochet atuou como titular nos dois jogos da Data Fifa pela seleção do Uruguai e será poupado deste confronto. Além disso, Gabriel atuará como principal referência defensiva pois Johnny segue se recuperando de entorse no tornozelo direito.

No ataque, Lucca formará dupla com Alan Patrick pois Enner Valencia também será preservado neste confronto, assim como Aránguiz. Luiz Adriano (suspenso), Vitão, Johnny, Pedro Henrique (lesionados) e Rodrigo Moledo (doping) serão outros desfalques.

O Internacional busca nesta partida enterrar um jejum de 80 dias sem vitórias no Brasileirão para afastar o "fantasma do rebaixamento" e tentar se aproximar da zona de classificação à próxima Conmebol Libertadores nesta reta final de Brasileirão.

A última vitória do Colorado ocorreu em 25 de junho, na 12ª rodada, quando a equipe treinada por Mano Menezes superou o América-MG por 2 a 1 no Estádio Independência. Naquela ocasião, o Inter ocupava a sexta colocação, com 20 pontos.

São Paulo utilizará força máxima em último teste antes da Copa do Brasil

Do outro lado, o técnico Dorival Júnior possui três desfalques certos pois não poderá contar com Welington, James Rodríguez e Arboleda, que deixou o campo sentindo fortes dores no segundo tempo de Equador x Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Galoppo segue fora por cirurgia no joelho esquerdo e Igor Vinícius não foi relacionado por transição física após cirurgia no púbis. Erison segue recuperação por estiramento na coxa esquerda e David não poderá entrar em campo devido à questões contratuais com o Inter.

Apesar dos problemas diversos, Dorival Júnior escalará os principais jogadores disponíveis para o confronto no Beira-Rio mesmo com a proximidade da final da Copa do Brasil, pois este será o último teste antes da decisão.

Além disso, o tricolor paulista não vence no Brasileirão há seis rodadas e encontra-se cada vez mais distante do G-4. Dorival certamente entende que uma vitória diminuirá a pressão por um resultado mais incisivo no Maracanã.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Wellington Rato (Luciano) e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/FIFA)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/FIFA)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)