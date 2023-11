Após derrota no clássico contra o Vasco, Lúcio Flávio admite: "Ninguém está satisfeito"

Nesta noite de segunda-feira (06), o Botafogo foi derrotado pelo placar de 1 a 0 no clássico carioca contra o Vasco da Gama, em São Januário. Essa foi a terceira derrota seguida do Glorioso no Campeonato Brasileiro e a distância conquistada no primeiro turno já não existe mais.

Agora a Estrela Solitária descansa, pois na próxima quinta-feira (09) terá um confronto direto contra o Grêmio, também em São Januário. As duas equipes estão com uma diferença de apenas três pontos e esse embate se tornou fundamental para a retomada do clube rumo ao título que não vem desde 1995.

Coletiva de Lúcio Flávio

A primeira pergunta ao treinador do Botafogo foi em relação da possibilidade de ultrapassagem do RB Bragantino na tabela de classificação, pois a equipe paulista depende apenas de si mesma para conquistar o troféu. Vale destacar que Botafogo e Massa Bruta jogarão no próximo domingo (12) em Bragança Paulista. Diante desse cenário, Lúcio Flávio respondeu:

"A partir do momento que você não consegue ganhar, automaticamente você fica estagnado. Nós sabíamos das partidas que teríamos nessa reta final, jogos complicados que seriam e os adversário naturalmente correndo atrás de algo. Nesta trajetória, o Botafogo conseguiu impor uma distância boa e interessante na competição e que agora nas últimas rodadas perdemos essa gordura. é um momento que ninguém está satisfeito, nem jogadores nem comissão técnica. Entendemos que a partir do jogo que teremos contra o Grêmio na quinta-feira, nós não poderemos cometer os erros que cometemos nos últimos jogos."

Outro tema abordado foi a parte física dos atletas em campo: "Acho que a questão física no jogo contra o Palmeiras, nós tivemos um jogador a menos e precisamos nos desgastar mais. Hoje nós sabíamos que corríamos o risco de colocar três jogadores que há muito tempo não jogavam, esses sim sentiriam mais. O resto não, tem jogador que vai completar 50 jogos no ano e é por isso que há uma necessidade de nós fazermos as alterações. Acho que com exceção do (Philipe) Sampaio e Danilo (Barbosa), os demais acabaram, dentro do possível, terminando como muitas equipes acabam”, comentou o comandante.

“O torcedor por muitas rodadas ele saiu sorrindo porque o time venceu, muitos choraram de alegria e hoje óbvio por causa de uma derrota, ninguém vai sair satisfeito. Os jogadores também não saíram satisfeitos e todos estão com essa urgência de mudança. Em relação a confiar (no título), após o jogo o que chamou muita atenção no vestiário foi a questão dos jogadores se colocarem para cima, um ao outro. São eles que trouxeram o Botafogo até essa situação e são eles quem vão colocar as coisas de volta ao trilho. Nós confiamos e muito, pois sabemos do potencial do grupo e do nosso elenco. Temos mais sete jogos pela frente e acreditamos muito que nosso grupo tem total condição de ir atrás desse título”, disse Lúcio Flávio após repórter relatar que viu torcedores botafoguenses chorando ao sair do estádio e também sobre confiança no título brasileiro.

"Em relação aos resultados, não foi o que queríamos. Nos últimos jogos a performance foi boa. Hoje não. Sabíamos que o adversário, na situação atual, seria complicado. Não podíamos sair atrás e foi exatamente o que aconteceu. A partir de amanhã vamos ver o que os jogadores podem, porque são dois dias, e pensar em relação a isso", concluiu o treinador.