Aproveitamento do Botafogo no segundo turno preocupa na liderança do Brasileirão

Após um grande rendimento no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quase viu sua vantagem na liderança ser diminuida para os rivais na briga pelo título. Com as derrotas na última quarta-feira (24), de Bragantino, segundo colocado e Flamengo, que caiu para a quarta colocação. A equipe do Botafogo segue na liderança com 59 pontos, 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e com um jogo a menos, já que a partida contra o Fortaleza, válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada.

Entretanto, o rendimento do returno preocupa o Glorioso, que conviveu com altos e baixos na segunda metade da temporada e chegou a ter o técnico Bruno Lage demitido. Hoje, quem comanda os jogadores é Lúcio Flávio, auxiliado pelo ex-jogador, Joel Carli.

Melhor turno da história!

No primeiro turno, o Botafogo foi o campeão simbólico do Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe Alvinegra alcançou a marca de 47 pontos, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, garantindo ainda o melhor turno da história dos pontos corridos do Brasileirão, somando 82,5% de aproveitamento.

O aproveitamento em casa foi fundamental para a liderança isolada. O Glorioso teve 100% de aproveitamento nos 10 jogos disputados no Nilton Santos no primeiro turno, e somou 30 pontos dentro de casa. Fora de casa, entretanto, o desempenho foi menor: 17 pontos em nove partidas, em um aproveitamento de 63%.

O segundo turno

Já na segunda metade do campeonato, a situação do Alvinegra é preocupante, já que o time somou apenas 12 pontos em 27 jogos, chegando a marca de 44,4% de aproveitamento.

Prova disso é o desempenho como mandante, que também despencou. Foram apenas cinco pontos em casa no returno em uma marca de 41,7% de aproveitamento. A turbulência, por ora, já passou. E levou consigo o técnico português Bruno Lage, demitido após uma sequência de cinco jogos sem vitória. Com Lúcio Flávio, são três jogos, duas vitórias e um empate, mas o rendimento ainda aquém daquele time que encantou o Brasil no primeiro turno.

Próximo compromisso

O líder do campeonato volta aos gramados neste domingo (29), diante do Cuiabá, às 20h, no estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória pode deixar o Botafogo com 10 pontos de vantagem na liderança, restando oito partidas para o fim do torneio.