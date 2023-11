Lateral do Boca, Advíncula agrada na final da Libertadores e flamenguistas pedem contratação

Mesmo na derrota por 2 a 1 para o Fluminense na final da Copa Libertadores da América, Luis Advíncula, lateral-direito do Boca Juniors, foi um dos poucos atletas que se salvou em uma atuação apagada do time argentino. Alguns torcedores do Flamengo, após a partida, foram às redes sociais, reconheceram o esforço do colombiano e pediram sua contratação.

O atleta não é novidade no cenário brasileiro, pois em 2013 defendeu a cores da Ponte Preta, mas disputou apenas 6 partidas, sendo apenas 3 como titular, e ainda chegou a ser afastado em uma "caça" que o clube fazia a atletas "descompromissados".

Depois de defender a Macaca, Advíncula rodou por Peru, Portugal, Espanha, Argentina e México. Em 2021, quando estava no Rayo Vallecano, a equipe espanhola aceitou uma oferta de U$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12 milhões) do Boca Juniors e o atleta rumou para Buenos Aires.

Advíncula já foi oferecido a Flamengo, Grêmio e Internacional

No entanto, o destino poderia ser outro, pois o lateral, que hoje tem 33 anos, foi oferecido a Flamengo, Grêmio e Internacional. A equipe carioca, entretanto, preferiu não tentar a contratação pois confiava em Mauricio Isla e Matheuzinho.

Hoje, Advíncula é titular absoluto da lateral direita dos xeneizes, e já se consolidou há tempos como titular da Seleção Peruana. Segundo o site de Transfermakt, o jogador possui vínculo com o time argentino até dezembro de 2024. Ou seja, em junho, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube.