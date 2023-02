Em busca do bicampeonato da Recopa, Flamengo vai ao Equador encarar Independiente Del Valle

A Recopa Sul-Americana chega a sua 31ª edição, e mais uma vez Flamengo e Independiente Del Valle se juntam na decisão. O jogo de ida, que acontece nesta terça-feira (21), às 21h30, será a reedição da final de 2020, vencida pelo rubro-negro. A partida será disputada no Estádio Banco Guayaquil.

O clube carioca, atual campeão da Libertadores, busca o segundo título da competição e o primeiro na atual temporada. O rival equatoriano, por sua vez, busca a conquista inédita da taça para se tornar o segundo clube de seu país a vencer o torneio.

Esta será a quinta vez que as equipes se enfrentam. Nas outras quatro vezes em que se encontraram, todas em 2020, o retrospecto foi de duas vitórias para o Fla, uma para o Del Valle e um empate. No último duelo jogando no Equador, os donos da casa golearam o time brasileiro por 5 a 0. Já no Brasil, o Urubu goleou o adversário por 4 a 0.

Em caso de conquista, o Flamengo se tornará o sétimo clube a vencer a Recopa duas vezes, igualando o São Paulo (1992 e 1993), Vélez Sarsfield/ARG (1995 e 1997), Olímpia/PAR (1991 e 2003), LDU/EQU (2009 e 2010), Internacional (2007 e 2011) e Grêmio (1996 e 2018).

Já o Independiente Del Valle busca ser o vigésimo time diferente a vencer a Recopa e o sétimo campeão da Sul-americana a conquistar a taça, junto com Cienciano/PER (2004), Boca Juniors/ARG (2004 e 2005), LDU/EQU (2010), River Plate/ARG (2015) e Defensa y Justicia/ARG (2021).

Na história do torneio, o Boca Juniors é o maior vencedor, tendo levado o caneco em quatro oportunidades: 1990, 2005, 2006 e 2008.

Fla chega ao Equador com quatro baixas

O técnico Vítor Pereira terá dor de cabeça para escalar o time titular para o primeiro jogo da decisão. Isso porque o rubro-negro chegou ao Equador com as ausências do zagueiro Léo Pereira e do meia Gérson, que se juntaram ao lateral esquerdo Filipe Luís e o atacante Marinho, todos lesionados.

Na defesa, Fabrício Bruno deve preencher a vaga ao lado de David Luiz. No meio, o treinador português busca a melhor solução para o lugar do camisa 20. Entre as opções disponíveis, Erick Pulgar e Vidal brigam pela vaga.

Caso Vítor Pereira opte por um esquema mais marcador, Pulgar deve ganhar a oportunidade entre os 11 iniciais. Éverton Ribeiro, que ficou na reserva na última partida que os titulares foram escalados, deve voltar ao meio e, com isso, Vidal deve ser recuado para a função de Gérson.

Provável escalação: Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

Del Valle conta com experiência no meio de campo para a decisão

Na partida de logo mais, a equipe equatoriana fará apenas o seu segundo jogo oficial em 2023. A tendência é que a escalação seja a mesma que entrou em campo na decisão da Supercopa do Equador, em que os atuais campeões da Sul-Americana venceram o Aucas por 3 a 0.

Entre os prováveis titulares, há um velho conhecido do futebol brasileiro. Junior Sornoza, com passagens por Fluminense e Corinthians, é um dos destaques do Independiente Del Valle e uma das principais armas da equipe para tentar superar o Flamengo.

Outro atleta que chama a atenção é o meia Cristian Pellerano. Apesar da idade de 41 anos, o jogador é peça fundamental e constante da equipe, e deve aparecer entre os titulares no jogo de ida da decisão.

Provável escalação: Moisés Ramirez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Augustín Garcia; Matias Fernández, Jordy Alcivar, Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano e Beder Caicedo; Lautaro Díaz e Junior Sornoza.

Arbitragem

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ASSISTENTE 1: José Retamal (Chile)

ASSISTENTE 2: Claudio Urrutia (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)