Rogério Ceni fala de peso mental após derrota do Bahia contra o Cuiabá: "Traz um prejuízo psicológico muito grande"

Jogando na Arena Itaipava Fonte Nova, o Bahia foi superado pelo Cuiabá pelo placar de 3 a 0. O jogo foi válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Rogério Ceni fez uma partida abaixo do esperado e perdeu contra um concorrente direto contra o rebaixamento. Em sua coletiva, Ceni analisou sobre a derrota e como o Esqudrão entrou na partida.

"Acho que nos posicionamos mal. Biel acabou vindo para o meio, o que permitiu um dois contra um do outro lado. O time não jogou retraído. Tivemos o Yago na função do Thaciano, tivemos o controle do jogo, mas não fomos contundentes. Quando ficamos com dez parece até que fomos melhores em trocar passes e chegar até a área deles. Acho que erramos mais passes que o normal, não conseguimos construir. Não foi uma noite feliz"

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Camilo Candido foi expulso após impedir o gol, em cima da linha, de Deyverson com a mão. Para o treinador este lance foi crucial no restante do jogo. "Acabamos sendo punidos com um pênalti para o Cuiabá, um cartão vermelho e um gol. Acho que é uma carga muita pesada para superar. O time até se manteve bem, mas fica muito pesado."

Rogério Ceni comenta sobre expulsão de Camilo Cândido e substituição de Juba

Com um a menos o técnico foi obrigado a mudar seu time. Ceni tirou Biel e colocou Juba. O camisa 10 do Bahia não gostou muito da alteração e saiu chorando de campo. O treinador comentou sobre o acontecimento.

"Acho que ele ficou nervoso. Ninguém quer sair do jogo com 20 minutos. Qualquer um vai ficar chateado. O cara se prepara para jogar 90, 60 minutos. No último jogo fomos com Cauly e Everaldo por dentro. O que tentamos foi ter três homens no meio, com Cauly de ligação para Everaldo. E o Juba seria o homem para ligar pelas pontas. Poderia ter escolhido o Cauly (para sair), que também não teve uma noite boa. Mas tinha que tomar uma decisão ali aos 20 minutos"

"O Cauly como armador acho que domina mais a posição, mas é uma escolha difícil. O que eu não podia era deixar os tês em campo, e com um jogador a menos. Poderia ter ficado Biel e Everaldo, mas acho que se estivessem os três, poderíamos ter sofrido o gol mais cedo. Conversei no intervalo com ele. Ele disse que era porque ele é o mais jovem, é compreensível a indignação. Ninguém quer sair com 20 minutos" - Completou.

O Tricolor agora tem 37 pontos e está na décima quinta colocação. O Cruzeiro é o primeiro na zona de rebaixamento e está com o mesmo número de pontos, porém com dois jogos a menos. Agora o Bahia tem a obrigação de ganhar domingo contra o Athletico para tentar se manter vivo na luta pelo rebaixamento.

"Precisamos vencer no domingo, depois ter dez dias de preparação para enfrentar a reta final de quatro jogos. Eu sei que é muito difícil pedir isso nesse momento, mas precisamos da presença do torcedor. Sem eles não vai ser possível. O que nos leva a ter uma reta final de campeonato com possibilidades é um triunfo no domingo. Vamos nos preparar, saber quem podemos utilizar. Temos que montar um time competitivo para estar vivos na preparação para os últimos quatro jogos"