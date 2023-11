Na corrida contra rebaixamento, Bahia recebe o Cuiabá na Fonte Nova

Na noite desta quinta-feira (9), o Bahia recebe o Cuiabá, na Arena Fonte Nova, às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 33a rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes brigam pelo mesmo objetivo, a permanência na elite do futebol brasileiro e estão bem próximos na tabela.

Como chega o Bahia?

O Tricolor de Aço não vive um bom momento na competição. Nos últimos cinco jogos, perdeu três e empatou dois, com isso se aproximou ainda mais do Z-4. Hoje ocupa a 15a colocação, com 37 pontos somados, empatado com Cruzeiro, o primeiro time da zona. O time comandado por Rogério Ceni se apega no fator casa para sair dessa situação. Atuando em seus domínios vem de três triunfos seguidos, contra Fluminense, Internacional e Fortaleza.

O ponto fraco da equipe são os jogos fora de casa, perdeu as últimas três quando visitou Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Para isso, o comandante Tricolor acredita muito na força da torcida e acredita no escape. O Bahia não conta com desfalques para o jogo.

Provável escalação

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Yago Felipe, Yago e Cauly; Biel (Rafael Ratão) e Everaldo.

Como chega o Cuiabá?

O Dourado vem de uma sequência ruim, aliás, no segundo turno ainda não conseguiu demonstrar o bom futebol praticado no primeiro. O time comandado por Antonio Oliveira é um dos mais indigestos visitantes da competição, mas vem de dois jogos sem vencer fora de casa e precisa voltar a pontuar para se distanciar do Z-4. Hoje ocupa a 12a colocação, com 41 pontos, 4 a mais que o primeiro da zona.

Apesar de estar longe dos quatro últimos, o Dourado não pode vacilar na reta final do campeonato, que vem sendo muito disputada. Sabendo disso, o treinador vem com tudo para a partida. Deyverson ainda é dúvida, já que o artilheiro do time deixou o campo na partida anterior com dores no ombro.

Provável escalação

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Raniele e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson.

Retrospecto entre as equipes

Até hoje, as equipes se enfrentaram apenas três vezes, e curiosamente terminaram empatadas em três ocasiões.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).